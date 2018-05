The Mitchells Vs. The Machines, un lungometraggio animato originale per Chris Miller e Phil Lord

Di Federico Boni martedì 22 maggio 2018

The Mitchells Vs. The Machines uscirà nel 2020.

Sony Pictures Animation ha annunciato l'arrivo di una nuova commedia animata, The Mitchells Vs. The Machines, prodotta da Chris Miller e Phil Lord, registi del primo The Lego Movie.

I Mitchell sono una famiglia disfunzionale ma amorevole la cui esistenza viene interrotta da una rivolta tecnologica che minaccia l'umanità: in tutto il mondo i dispositivi che la gente ama, dai telefonini alle auto con guida automatica passando per una nuova elegante linea di robot privati, sono in rivolta. Con l'aiuto di due robot malfunzionanti e del carlino sovrappeso della famiglia, i Mitchell dovranno superare i loro problemi e lavorare insieme per salvare il mondo.

The Mitchells vs. The Machines vedrà alla regia Mike Rianda (Gravity Falls), che ha scritto la sceneggiatura con il co-regista Jeff Rowe. Phil Lord e Christopher Miller produrranno il tutto insieme a Kurt Albrecht. Il film uscirà nei cinema il 10 gennaio 2020. Tra i prossimi film Sony Pictures Animation ricordiamo Hotel Transylvania 3, in uscita a metà luglio, e l'atteso Spider-Man: Into the Spider-Verse, prodotto sempre da Miller e Lord, in uscita a metà dicembre.

Fonte: Comingsoon.net