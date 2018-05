Solo: Harrison Ford ha visto il film due volte e lo adora

Di Pietro Ferraro mercoledì 23 maggio 2018

Harrison Ford a quanto pare adora lo spin-off "Solo: A Star Wars Story".

Harrison Ford ha visto Solo: A Star Wars Story due volte. Ford che ha originariamente portato il personaggio di Han Solo sul grande schermo ha deciso di non partecipare alla première del film, ma ciò non significa che non abbia visto il film, e ora arriva la conferma che l'attore ha molto apprezzato il nuovo spin-off di Star Wars.

Arduo il compito del regista Ron Howard e dell'attore Alden Ehrenreich nel riportare sul grande schermo la gioventù dell'iconico contrabbandiere spaziale ed eroe dell'Alleanza ribelle, ma a quanto pare la missione può dirsi quasi riuscita poiché dopo le reazioni favorevoli seguite alla premiere, pare sia arrivata anche l'approvazione di Harrison Ford, che secondo Howard e Ehrenreich ha visto il film due volte e lo "adora". Non solo, Ford ha detto che Ehrenreich è riuscito a dare la sua impronta personale al personaggio e a ritagliarsi il proprio spazio come Han Solo.

Non avevo mai sentito Harrison parlare di qualcosa in modo esagerato, e ne era entusiasta. Ha detto: "Alden è stato grande, l'ha fatto suo".

Queste dichiarazioni arrivano dopo la sorpresa fatta da Harrison Ford a Alden Ehrenreich durante un'intervista e alcune dichiarazioni di Alden Ehrenreich riguardo ad un incontro avuto con Ford prima dell'inizio delle riprese.

Solo ha avuto una produzione molto travagliata, con i registi Phil Lord e Chris Miller licenziati dopo aver girato quasi l'intero film. Ron Howard è stato portato a bordo e pare abbia girato di nuovo il 70% del film. Alden Ehrenreich è sempre stato consapevole dei rischi e delle difficolatà nell'approcciare un personaggio tanto iconico e così legato al suo interprete, ma in una recente intervista ha spiegato qual'è stato il suo approccio.

Proprio come in un film biografico, la cosa principale è che ad un certo punto del film ti ritrovi veramente coinvolto con questa storia e questi personaggi, e questa è la cosa più importante. Il tuo lavoro è lo stesso di qualsiasi altro film. Far funzionare la scena e farlo percepire come una persona reale.

Solo: A Star Wars Story attualmente registra un punteggio di approvazione del 72% su Rotten Tomatoes, bisognerà vedere se e in che misura questo film sarà divisivo rispetto a "Gli ultimi Jedi" che ricordiamo ha registrato una netta spaccatura tra critica (91%) e fan (46%). "Solo" debutta nei cinema italiani oggi, mercoledì 23 maggio.

