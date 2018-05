Evil Dead 4: Rob Tapert torna a parlare di un nuovo film

Di Pietro Ferraro mercoledì 23 maggio 2018

Dopo la cancellazione della serie tv "Ash vs. Evil Dead" si torna a parlare di un potenziale quarto film di Evil Dead.

Ci sono ancora speranze di poter vedere un Evil Dead 4? A quanto pare se ne sta discutendo, ma il problema e che Bruce Campbell ha recentemente affermato di aver concluso con il suo iconico Ash Williams. Il regista Sam Raimi e il produttore Rob Tapert hanno contribuito al remake di Fede Alvarez uscito nel 2013, un horror dignitoso ma che davvero non aveva nulla a che vedere con la trilogia originale. Tapert ha recentemente partecipato ad una convention confermando che lui e Sam Raimi hanno recentemente discusso di un possibile nuovo film.

Evil Dead 2: la colonna sonora in vinile per il 30° anniversario Disponibile la colonna sonora di "Evil Dead 2" per celebrare i 30 anni dall'uscita del cult horror di Sam Raimi.

Rob Tapert reduce dall'imperdonabile cancellazione della serie tv Ash vs. Evil Dead ha rivelato di avere una grande idea per un quarto film, idea che potrebbe essere stata messa a repentaglio dall'annuncio di Bruce Campbell riguardo al suo "pensionamento" come l'ammazzademoni Ash.

Avevamo un'idea davvero fantastica su che strada intraprendere, ed era qualcosa di cui abbiamo parlato con Sam: fare un reboot e quale potrebbe essere lo scenario. E poi Bruce un giorno ha scritto a me e a Sam: "Se non rinnovano la serie, mi ritiro da Ash". Allora gli abbiamo chiesto: "Ma aspetta Bruce, che ne dici di un film?!", e lui ha risposto: "No, mi ritiro". Quindi vedremo.

Tapert ha proseguito aggiungendo: "Sam ed io abbiamo parlato anche di come sarebbe una potenziale nuova incarnazione". E su queste parole rabbrividiamo pensando ad un potenziale nuovo Ash Williams, la lezione del reboot di Nightmare e del nuovo Freddy Krueger non ha insegnato nulla?

L'idea di una "nuova incarnazione" potrebbe essere legata ad alcune recenti dichiarazioni del regista Fede Alvarez che ha lasciato intendere che in realtà vorrebbe fare un remake di Evil Dead 2.

Tapert ha anche parlato della cancellazione di "Ash vs Evil Dead", una enorme delusione per molti fan del genere horror, orfani di una serie tv non solo memorabile, ma a suo modo originale e audace all'interno di un sempre più affollato panorama televisivo.

Sapevamo che durante la terza stagione saremmo stati a rischio cancellazione...Gli ascolti si erano abbassati ed è difficile cambiarli. Starz è stato un buon partner. Praticamente ci ha lasciato fare qualsiasi cosa volevamo, probabilmente non era lo sbocco giusto...ma hanno aspettato che arrivassero gli ascolti della terza stagione. Abbiamo venduto i diritti delle prime due stagioni a Netflix, ma non lasceranno che un concorrente abbia qualcosa che è roba loro...atteggiamento che in qualche modo capisco. È un peccato.

Cancellare serie tv con finali aperti ormai è una consuetudine del piccolo schermo che dal nostro punto vista appare come una palese mancanza di rispetto per lo spettatore più assiduo, e un'idea di fruizione "usa e getta" della creatività di tanti autori. Per quanto riguarda un potenziale Evil Dead 4, anche se ne comprendiamo la delusione, speriamo che Bruce Campbell torni sui suoi passi e regali ai suoi fan almeno un'ultima avventura nei panni di Ash Williams, l'alternativa sarebbe una nuova incarnazione del personaggio, e la risposta è una soltanto: neanche per sogno.

Fonte: ComicBook