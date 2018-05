Macbeth Neo Film Opera: trailer, foto e poster del film di Daniele Campea

Di Pietro Ferraro mercoledì 23 maggio 2018

Distribuzione indipendente il prossimo 14 giugno porta nei cinema Macbeth Neo Film Opera, esordio alla regia di Daniele Campea.





Dalla tragedia di William Shakespeare. Macbeth ascolta la profezia delle tre streghe che gli annunciano l’imminente conquista del trono di Scozia, precipitandolo in una spirale senza ritorno di violenza, solitudine e follia...

Regista, sceneggiatore e compositore abruzzese, classe 1982, Daniele Campea rivisita in chiave moderna e innovativa una delle più celebri opere shakespeariane regalando allo spettatore un’esperienza cinematografica totale, in cui suoni e melodie plasmano la storia stessa: la musica non si limita a fare da colonna sonora alle immagini ma le immagini stesse creano una “colonna visiva” per le musiche, la recitazione si basa su precise scansioni ritmiche e ogni elemento sonoro si amalgama completamente con la sua controparte visiva. Con musiche di Giuseppe Verdi e inserti sperimentali realizzati dallo stesso regista.

Per la prima volta sullo schermo Macbeth è interpretato da una donna, l’attrice teatrale Susanna Costaglione, che plasma un personaggio androgino, sospeso in un mondo da incubo, divorato dalla sua solitudine. Daniele Campea - Regista

Nel cast anche l’attore e doppiatore Franco Mannella nel ruolo di Macduff, la musicista e attrice Irida Gjergji Mero in quello di Lady Macbeth e il regista teatrale Claudio Di Scanno in quello di Banquo. All’infuori dei personaggi principali, il resto del cast è composto da attori non professionisti alla loro prima esperienza cinematografica.

Il film è stato realizzato in maniera indipendente, con un budget ridotto e girato in soli otto giorni in un’ex fabbrica abbandonata nel comune di Popoli, che richiama scenari post industriali, quasi apocalittici, e in varie location all’interno dei parchi naturali d’Abruzzo.

Il progetto è caratterizzato da un bianco e nero “espressionista” che accentua chiaroscuri, ombre, ambientazioni allucinate, ponendo l’attenzione sui volti degli interpreti prima ancora che sui loro corpi. Le scenografie, i costumi e gli oggetti di scena sono opera degli artisti Gianni Colangelo MAD e Antonella Pal, che si sono ispirati all’immaginario steampunk anche con l’ausilio di materiali di risulta.