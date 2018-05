Prigioniero della mia libertà: trailer, foto e poster del film con Jordi Mollà e Giancarlo Giannini

Il 31 maggio debutta nei cinema Prigioniero della mia libertà, il film di Rosario Errico che racconta di un giovane architetto ingiustamente arrestato che intraprenderà un percorso di vendetta verso coloro che hanno perpetrato questo drammatico errore giudiziario che gli sconvolto la vita.

Il film è interpretato da Jordi Mollà, Martina Stella, Rosario Errico, Antonella Ponziani, Marco Leonardi, Andrès Gil, Giulia Cappelletti, Monica Scattini, Lina Sastri e Giancarlo Giannini.

Il film non è il racconto di un errore giudiziario nei suoi puri tecnicismi, ma la raffigurazione dell'umana sofferenza da esso derivata. Infatti, il film attraverso la rappresentazione di un errore giudiziario racconta l’umana sofferenza del nostro protagonista, l’ architetto Alejandro Torres. Una storia, nella quale chiunque e in qualsiasi parte del mondo può rimanere sconvolto o temere di esserlo. E quindi riconoscersi. Il film nasce dallo studio accurato di eventi simili che tanti conflitti di opinione e tanto interesse hanno suscitato nel nostro Paese e non solo. Il tema della Giustizia è cruciale in ogni tempo, ad ogni latitudine.

Rosario Errico - Regista