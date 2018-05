Down A Dark Hall: trailer dell'horror sovrannaturale con Uma Thurman e AnnaSophia Robb

Di Pietro Ferraro mercoledì 23 maggio 2018

Down A Dark Hall: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sull'horror sovrannaturale di Rodrigo Cortés nei cinema americani dal 17 agosto 2018.

Lionsgate ha reso disponibili trailer e poster di Down a Dark Hall, l'horror sovrannaturale diretto da Rodrigo Cortés in uscita nei cinema americani il 17 agosto.

Il film è basato sull'omonimo best-seller "young adult" del 1974 di Lois Duncan (I Know What You Did Last Summer). Lo sceneggiatore Michael Goldbach ha scritto l'adattamento originale per lo schermo con Chris Sparling (La foresta dei sogni, Buried - Sepolto) reclutata per una riscrittura.

Stephenie Meyer, autrice dei romanzi di "Twilight", e Meghan Hibbett sono produttori tramite la loro società Fickle Fish Films insieme a Wyck Godfrey e Marty Bowen di Temple Hill Entertainment. La Meyer ha opzionato il libro l'anno scorso e reclutato Goldbach per scrivere l'adattamento.

La trama segue Kit Gordy (AnnaSophia Robb), una nuova studentessa presso l'esclusiva Blackwood Boarding School. È l'occasione di una vita, ma Kit si rende subito conto che qualcosa di strano sta accadendo tra le mura della scuola, mentre affronta i poteri oscuramente seduttivi della direttrice di Blackwood (Uma Thurman) e si trova faccia a faccia con poteri sovrannaturali che potrebbero renderla potente o distruggerla.

Il cast è completato da Isabelle Fuhrman, Kirsty Mitchell, Taylor Russell, Rebecca Front, Jim Sturgeon, Victoria Moroles e Noah Silver.

Fickle Fish Films ha prodotto The Host, un adattamento del romanzo della Meyer con Saoirse Ronan, Diane Kruger, Jake Abel, Max Irons e William Hurt, diretto da Andrew Niccol e uscito nel marzo 2013. La Temple Hill Entertainment ha recentemente prodotto il campione d'incassi della Fox Colpa delle Stelle, interpretato da Shailene Woodley e basato sul best-seller di John Green. Temple Hill ha anche co-prodotto con la Meyer la serie di film della saga di Twilight.

Rodrigo Cortés ha diretto l'acclamato thriller a basso costo Buried - Sepolto con protagonista Ryan Reynolds e il thriller sovrannaturale Red Lights con Robert De Niro, Sigourney Weaver, Cillian Murphy e Elizabeth Olsen.