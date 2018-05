Il Drago di Ghiaccio di George R.R. Martin diverrà lungometraggio animato

mercoledì 23 maggio 2018

George R.R. Martin sbarca al cinema.

In attesa della nona e ultima stagione tv di Game of Thrones, Hollywood adatterà un altro romanzo di George R.R. Martin. Il Drago di Ghiaccio, pubblicato per la prima volta nel 1980 e successivamente rielaborato come libro per bambini nell'ottobre del 2007.

Secondo quanto riportato dall'Hollywood Reporter, la Warner Animation darà vita ad un lungometraggio animato. Martin, che farà da produttore, potrebbe occuparsi anche dello script.

Protagonista del romanzo Adara, bambina di sette anni che ha sempre vissuto un'esistenza isolata. Presa in giro da tutti, ignorata dalla sua stessa famiglia. Come unico amico un drago di ghiaccio, una leggendaria creatura di quelle terre, che tutti temono, tranne lei. Adara non ricordava quando aveva visto il drago per la prima volta, sembrava avesse sempre fatto parte della sua vita. Ma in una quieta mattina estiva l'arrivo dei draghi di fuoco, venuti per annientare le pacifiche terre dei cittadini, mette fine all'isolamento di Adara. Lei e il suo drago sono l'unica speranza di salvezza.

