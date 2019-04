Men in Black International: nuovo trailer italiano e locandine dello spin-off di Sony Pictures

MIB International: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sullo spin-off di F. Gary Gray nei cinema italiani dal 25 luglio 2019.

Sony Pictures ha reso disponibili un nuovo trailer italiano e un set di nuove locandine di Men In Black: International. Questa volta gli agenti stanno affrontando una nuova minaccia aliena diversa da qualsiasi altra che abbia mai minacciato la terra in precedenza.

I Men in Black hanno sempre protetto la terra dalle insidie dell’universo. In questa nuova avventura dovranno affrontare la più grande minaccia di sempre: una talpa all’interno dell’organizzazione Men in Black.

Gli agenti J e K erano stati in precedenza i più grandi protettori della terra, ma sono fuori servizio nel 2019 e quindi non in grado di salvare il mondo. In "Men in Black: International" ci viene presentato un nuovo team composto dall'Agente H e dall'Agente M, interpretati rispettivamente da Chris Hemsworth e Tessa Thompson, che tornano a collaborare dopo aver recitato in Thor: Ragnarok nei ruoli di Thor e Valchiria, ruoli che i due hanno recentemente ripreso in Avengers: Endgame che ha debuttato nei cinema italiani lo scorso 24 aprile.

Nel film gli Agenti H & M sono al loro primo incarico insieme. L'agente H è il professionista esperto, mentre l'agente M è nuovo alla scoperta che la Terra è stata a lungo in comunicazione con gli alieni di tutta questa vasta galassia, e soprattutto che non tutti sono amichevoli.

E' stato precisato che "Men in Black: International" non è un reboot o un remake, ma un tentativo di rilancio e una continuazione del franchise originale che ha preso il via nel 1997 con Men in Black con Will Smith e Tommy Lee Jones, che sono tornati nel 2002 per Men in Black II. Il film finale della trilogia originale, Men in Black III, è uscito nel 2012 e ha visto Tommy Lee Jones e Josh Brolin condividere il ruolo dell'Agente J.

"Men in Black: International" è uno spin-off diretto da F. Gary Gray (Fast & Furious 8) che vede Emma Thompson riprendere il ruolo dell'Agent O di "Men in Black III". Will Smith e Tommy Lee Jones non torneranno, e si ritiene che non abbiano un cameo, a meno di una qualche improbabile sorpresa. Quest'ultima aggiunta alla serie introdurrà anche Liam Neeson nei panni di "High T", il leader della filiale londinese dei MIB. L'Agente H e l'Agente M dovranno riferire direttamente a lui. "Men in Black: International" prenderà il via nel Regno Unito, ma poi amplierà l'indagine a livello globale.

"Men in Black: International" arriverà nei cinema italiani il 25 luglio.

Men in Black International: trailer italiano dello spin-off di Sony Pictures

Sony Pictures ha reso disponibile un trailer italiano di Men in Black International, lo spin-off con Chris Hemsworth e Tessa Thompson in uscita nei cinema italiani il 25 luglio 2019.

I Men in Black hanno sempre protetto la terra dalle insidie dell’universo. In questa nuova avventura dovranno affrontare la più grande minaccia di sempre: una talpa all’interno dell’organizzazione Men in Black.

Il cast del film, diretto da F. Gary Gray (Fast & Furious 8), è completato da Liam Neeson, Emma Thompson, Rebecca Ferguson, Kumail Nanjiani, Rafe Spall, Laurent Bourgeois e Larry Bourgeoin.





Men in Black International: primo trailer e poster dello spin-off di Sony Picturews

C'è una nuova minaccia che incombe sul pianeta, e solo una squadra può fermare la completa distruzione dell'umanità. Sono tornati, e questa volta viaggiano in tutto il mondo. Sony ha reso disponibile un primo trailer di Men in Black: International.

Men in Black hanno sempre protetto la Terra dalla feccia dell'universo. In questa nuova avventura affrontano la loro più grande e più globale minaccia: una talpa nell'organizzazione Men in Black.

Il cast di "Men in Black International" vede protagonisti Chris Hemsworth e Tessa Thompson affiancati da Rebecca Ferguson, Kumail Nanjiani, Rafe Spall, Laurent Bourgeois, Larry Bourgeoin e con Emma Thompson e Liam Neeson. F. Gary Gray dirige questo spin-off che è ancora collegato al mondo di Men in Black che abbiamo imparato a conoscere attraverso i tre film precedenti e una serie tv d'animazione.





Men in Black International: prima immagine ufficiale dello spin-off / reboot

Dopo logo e titolo ufficiale arriva una prima immagine ufficiale di Men in Black International, il reboot del regista F. Gary Gray che vede protagonisti Chris Hemsworth e Tessa Thompson ancora insieme dopo Thor: Ragnarok.

Il film è ovviamente uno spin-off della trilogia fantascientifica di grande successo "MIB" con protagonisti Will Smith e Tommy Lee Jones, con l'aggiunta di Josh Brolin per il terzo film. La trilogia originale è basata a sua volta sull'omonima serie a fumetti Malibu / Marvel di Lowell Cunningham.

F. Gary Gray (Fast & Furious 8) dirige "Men in Black International" da una sceneggiatura scritta da Art Marcum e Matt Holloway, tra i loro crediti l'originale Iron Man e i sequel Punisher - Warzone e Transformers - L'ultimo cavaliere.

Il cast di MIB International oltre a Hemsworth e Thompson include Liam Neeson (Taken), Rebecca Ferguson (Mission: Impossible: Fallout, Doctor Sleep) ed Emma Thompson (Love Actually). Completano il cast Kumail Nanjiani e Rafe Spall.

"Men in Black International" arriva nei cinema il 14 giugno 2019.







Men in Black: rivelati titolo e logo ufficiali dello spin-off / reboot

Lo spin-off / reboot di Men in Black è ufficialmente intitolato MIB International. Il titolo è stato rivelato in occasione del Brazil Comic-Con (CCXP) dove dove sabato prossimo Sony ospiterà un panel sull'atteso reboot. Sia Chris Hemsworth che Tessa Thompson hanno recentemente concluso le riprese del film e Thompson è davvero entusiasta del progetto e del fatto che ha potuto lavorare nuovamente con Hemsworth dopo Thor: Ragnarok. Oltre al titolo Sony ha anche rilasciato una prima immagine che mostra il nuovo logo ufficiale.

Il logo di Men in Black International è scritto nello stesso font classico, ma ha colorazione dorata e nera invece del tradizionale argento e nero delle puntate precedenti.

A dirigere "Men in Black International" c'è il regista F. Gary Gray di Straight Outta Compton e Fast & Furious 8. Oltre a Chris Hemsworth e Tessa Thompson, il film vede anche il ritorno di Emma Thompson, che riprende il suo ruolo di Agente "O" da Men in Black 3. Kumail Najiani, Rafe Spall, Liam Neeson e Rebecca Ferguson completano il cast. Non è chiaro se Tommy Lee Jones e Will Smith faranno delle apparizioni, ma i fan sperano che avranno dei cameo quando il film arriverà nei cinema l'anno prossimo.

Per quanto riguarda gli aspetti specifici della storia tutto è ancora top-secret, con Tessa Thompson che ha recentemente parlato del film e ha fatto molta attenzione a non rivelare dettagli.

Speriamo di essere stati all'altezza del franchise. E' molto più di quanto pensi di aver visto negli altri film di Men in Black, è di portata globale, è ambientato nel Regno Unito che è molto divertente, c'è molto di divertimento e humour inglese. Come agenti viaggiano anche in altre parti del mondo, penso che sia più grande come portata con persone straordinarie come Liam Neeson ed Emma e Kumail Nanjiani e Rebecca Ferguson.

"Men in Black International" debutta nei cinema il 14 giugno 2019.







Men in Black: riprese concluse per Chris Hemsworth e nuove foto dal set

Chris Hemsworth ha terminato riprese dello spin-off di Men in Black pubblicando una nuova foto dal set che lo vede ritratto con il regista F. Gary Gray e la co-protagonista Tessa Thompson.

Il film provvisoriamente intitolato MIB al momento non prevede cameo di Will Smith e Tommy Lee Jones, ma sarà ambientato nello stesso universo e non sarà un reboot. Diretto da F. Gary Gray (Straight Outta Compton, Fast & Furious 8), il film è stato scritto da Art Marcum e Matt Holloway e arriverà nei cinema di tutto il mondo l'anno prossimo.

Nello spin-off Hemsworth interpreterà l'Agente H mentre Tessa Thompson sarà l'Agente M. Anche se è improbabile che rivedremo gli Agenti J e K dei film originali, è stato confermato che Emma Thompson riprenderà il suo ruolo dell'Agente O stabilendo un collegamento tra il nuovo film e gli originali.

Il cast include Liam Neeson come capo della sezione britannica dell'organizzazione e ruoli anche per Rebecca Ferguson, Kumail Nanjiani e Rafe Spall. Si è accenato al fato che la storia veda gli agenti impegnati in un'avventura internazionale, presumibilmente per arrivare al cuore di un mistero che coinvolge gli alieni.

La data di uscita dello spin-off "MIB" è programmata nelle sale il 14 giugno 2019.





























Men in Black: nuova foto dal set con Chris Hemsworth e Tessa Thompson

Disponibile online una nuova foto dal set dello spin-off di Men in Black che ritrae Chris Hemsworth e Tessa Thompson. La foto è stata condivisa da Thompson sui social media con il titolo "Buds in Black". Entrambi gli attori sono mostrati nel completo nero d'ordinanza MIB, sullo sfondo di un paesaggio desertico con degli ombrelli per proteggersi dal sole.

Tessa Thompson e Chris Hemsworth a fine settembre sono volati da Londra ad Atlanta per partecipare alle riprese Avengers 4. A quel tempo Hemsworth ha annunciato dove stavano andando e poi ha rivelato che si sarebbero recati in Marocco per ulteriori riprese del nuovo "Men in Black" dove è stata scattata quest'ultima foto. Mentre è stato confermato che Hemsworth è tornato sul set di Avengers 4, non è noto se Thompson era con lui per riprendere il ruolo Valchiria da Thor: Ragnarok.

Lo spin-off di "Men in Black" è interpretato da Chris Hemsworth e Tessa Thompson nei panni rispettivamente degli Agenti H e M. I dettagli specifici della trama sono top-secret, ma è noto che lo spin-off si svolge nello stesso universo dei film con Will Smith e Tommy Lee Jones e che l'Agente O di Emma Thompson tornerà.

F. Gary Gray (Fast & Furious 8) è il regista di questo primo spin-off di "Men in Black" e oltre a Chris Hemsworth, Tessa Thompson e Emma Thompson il film vede la partecipazione di Liam Neeson, Kumail Nanjiani, Rafe Spall e Rebecca Ferguson. Non è chiaro se Will Smith e Tommy Lee Jones interpreteranmno dei cameo, ma è stato riferito che lo spin-off girerà delle scene a New York dove si sono svolte le storie dei due personaggi originali.

Men in Black: nuovo video e foto dal set dello spin-off Sony

A Londra si sta girando lo spin-off di Men in Black che vede riuniti Chris Hemsworth e Tessa Thompson dopo Thor: Ragnarok. I due attori hanno pubblicato alcune foto dal set e un video attraverso i rispettivi account Instagram, mostrando quanto si stanno divertendo sul set.

I selfie di Chris Hemsworth e Tessa Thompson non rivelano nulla, ma mostrano un piacevole dietro le quinte. Alla regia di questo primo spin-off dei "Men in Black" troviamo F. Gary Gray reduce dal successo di Fast & Furiosu 8 che lo scorso anno ha incassato oltre 1 miliardo di dollari nel mondo. Oltre a Tessa Thompson e Chris Hemsworth, nel sequel recitano Emma Thompson (che riprende il ruolo dell'Agente O), Liam Neeson, Rebecca Ferguson, Kumail Nanjiani e Rafe Spall. Hemsworth e Tessa Thompson interpretano rispettivamente l'Agente H e l'Agente M.

Oltre a cercare di essere all'altezza del franchise "Men In Black", Chris Hemsworth ha dichiarato che questo spin-off è anche un loro tentativo di creare qualcosa di unico che possa camminare con le proprie gambe. Lo spin-off di "Men in Black" è previsto sale il 14 giugno 2019, appena poche settimane dopo il debutto nei cinema di Avengers 4 che vedrà Chris Hemsworth tornare come Thor, mentre una eventuale apparizione della Valchiria di Tessa Thompson non è stata ancora confermata.

































Men in Black: primo video dal set dello spin-off Sony

Chris Hemsworth e Tessa Thompson sono impegnati sul set del primo spin-off di Men in Black prodotto da Sony, ma hanno trovato il tempo di condividere su Instagram un primo video dal set.

Il film ancora senza titolo, che riunisce Hemsworth e Thompson dopo Thor: Ragnarok, vede i due attori nei panni degli agenti H e M, operativi della sede londinese dei Men in Black. Emma Thompson riprenderà il ruolo dell'Agente O, mentre Liam Neeson assumerà il ruolo di capo della filiale britannica dell'organizzazione. Il cast include anche Rebecca Ferguson, Kumail Nanjiani e Rafe Spall.

Le riprese dello spin-off sono iniziate a luglio con al timone il regista F. Gary Gray (Straight Outta Compton, Fast & Furious 8). I dettagli della trama sono ancora top-secret, ma la storia vedrà i due agenti coinvolti in un omicidio che li porterà in giro per il mondo.

Pubblicato su Twitter dall'utente Jarrett Wieselman, il video mostra Hemsworth che si diletta sul set, registrando lui e Thompson durante una pausa mentre sono in attesa di girare le prossime scene. La clip, originariamente pubblicata sullì'account Instagram dell'attore, rivela i loro costumi di scena con Hemsworth senza giacca, mentre Thompson sfoggia l'intero completo.







Men in Black: iniziate le riprese dello spin-off Sony con Chris Hemsworth

Hanno preso il via a Londra le riprese dello spin-off di Men Black prodotto da Sony, e online sono approdate le prime foto dal set dell'attore Chris Hemsworth noto per il ruolo di Thor nell'Universo Cinematografico Marvel.

Questo spin-off / reboot ancora senza un titolo ufficiale vedrà Hesworth affiancato da Tessa Thompson, sua co-protagonista in Thor: Ragnarok. I due saranno gli agenti principali della filiale londinese dell'organizzazione segreta MIB.

Alla regia dello spin-off c'è F. Gary Gray regista del biopic Straight Outta Compton e del blockbuster Fast & Furious 8, Gray è stato assunto all'inizio di quest'anno.

Le prime foto dal set dello spin-off Men in Black, che arrivano dal sito Just Jared, ritraggono solo Hemsworth che indossa l'abbigliamento d'ordinanza richiesto da questa speciale agenzia top-secret di sorveglianza, che si occupa di alieni approdati sulla Terra e potenziali minacce extraterrestri.

Oltre a Hemsworth e Thompson, lo spinoff di Men in Black vanta un forte cast di supporto. Liam Neeson è il direttore della filiale di Londra e supervisionerà i vari agenti, tra cui un agente alieno interpretato dal Kumail Nanjiani della commedia romantica The Big Sick. Ci sono state anche recenti notizie di casting per Rafe Spall, visto di recente come villain del sequel Jurassic World: Il regno distrutto.







Men in Black: primo poster e dettagli sulla trama dello spin-off Sony

Sony ha svelato un primo poster dello spin-off di Men in Black, locandina approdata online (via Collider) in concomitanza con alcuni dettagli sulla trama del film. Dopo il successo dell'originale Men in Black con Will Smith e Tommy Lee Jones uscito nel 1997, c'è stato un sequel e distanza di cinque anni, seguito da una lunga pausa di dieci anni prima che Sony tornasse al franchise con Men in Black 3 che ha concluso la serie nel 2012. Sony consapevole di avere per le mani un franchise con ancora molto da regalare ha cercato in questi anni un modo per riavviare Men in Black, tra le idee c'era un crossover con 21 Jump Street, ma alla fine gli sforzi dello studio si sono concentrati su uno spin-off interpretato da Chris Hemsworth.

Men in Black, Tessa Thompson e Chris Hemsworth per il reboot I due volti di Thor 3 per il nuovo Men in Black.

Lo spin-off vedrà al timone il regista F. Gary Gray di Fast & Furious 8, con la dinamica tra partner in stile "buddy-cop" che resterà intonsa e vedrà Tessa Thompson affiancare Hemsworth. È stato recentemente annunciato che anche Liam Neeson è a bordo come il capo della base londinese dei MIB dove ha inizio il film.

Il sito Omega Underground ha condiviso nuovi dettagli della trama dello spin-off di Sony che fanno luce sul ruolo della Thompson. In precedenza era stato confermato che lo spin-off si sarebbe concentrato su un team di agenti di Londra, e i nuovi dettagli lo confermano. A quanto pare il personaggio della Thompson, l'Agente "Em" sarà la nuova recluta. Hemsworth è invece il veterano di questa squadra e si chiamerà "Agente H". La nuova coppia "sarà coinvolta in un omicidio che li farà viaggiare per il mondo".

I dettagli della trama confermano un film dal respiro internazionale, quindi Londra sarà solo la prima tappa di quella che Chris Hemsworth ha definito un'avventura "epica".

Fonte: Omega Underground / Collider