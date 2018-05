Men in Black: primo poster e dettagli sulla trama dello spin-off Sony

Di Pietro Ferraro giovedì 24 maggio 2018

Men in Black: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sullo spin-off di F. Gary Gray con Chris Hemswort e Tessa Thompson.

Sony ha svelato un primo poster dello spin-off di Men in Black, locandina approdata online (via Collider) in concomitanza con alcuni dettagli sulla trama del film. Dopo il successo dell'originale Men in Black con Will Smith e Tommy Lee Jones uscito nel 1997, c'è stato un sequel e distanza di cinque anni, seguito da una lunga pausa di dieci anni prima che Sony tornasse al franchise con Men in Black 3 che ha concluso la serie nel 2012. Sony consapevole di avere per le mani un franchise con ancora molto da regalare ha cercato in questi anni un modo per riavviare Men in Black, tra le idee c'era un crossover con 21 Jump Street, ma alla fine gli sforzi dello studio si sono concentrati su uno spin-off interpretato da Chris Hemsworth.

Men in Black, Tessa Thompson e Chris Hemsworth per il reboot I due volti di Thor 3 per il nuovo Men in Black.

Lo spin-off vedrà al timone il regista F. Gary Gray di Fast & Furious 8, con la dinamica tra partner in stile "buddy-cop" che resterà intonsa e vedrà Tessa Thompson affiancare Hemsworth. È stato recentemente annunciato che anche Liam Neeson è a bordo come il capo della base londinese dei MIB dove ha inizio il film.

Il sito Omega Underground ha condiviso nuovi dettagli della trama dello spin-off di Sony che fanno luce sul ruolo della Thompson. In precedenza era stato confermato che lo spin-off si sarebbe concentrato su un team di agenti di Londra, e i nuovi dettagli lo confermano. A quanto pare il personaggio della Thompson, l'Agente "Em" sarà la nuova recluta. Hemsworth è invece il veterano di questa squadra e si chiamerà "Agente H". La nuova coppia "sarà coinvolta in un omicidio che li farà viaggiare per il mondo".

I dettagli della trama confermano un film dal respiro internazionale, quindi Londra sarà solo la prima tappa di quella che Chris Hemsworth ha definito un'avventura "epica".

Fonte: Omega Underground / Collider