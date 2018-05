Doctor Sleep nel 2020, Rocketman nel 2019 - The Six Billion Dollar Man e Godzilla 2 posticipati

Di Federico Boni giovedì 24 maggio 2018

Giornata di intensi cambi di programma per Paramount, Fox e Warner.

Giornata di spostamenti importanti ad Hollywood, con Warner e Paramount in prima fila. The Six Billion Dollar Man, da due decenni in lavorazione, è slittato addirittura di un anno: non uscirà più il 31 maggio 2019 bensì il 5 giugno 2020. Posticipato anche l'atteso Godzilla: King of Monster, che non uscirà più il 22 marzo 2019 bensì il 31 maggio 2019, con Michael Dougherty alla regia. Doctor Sleep, sequel di Shining, sbarcherà in sala il 24 gennaio 2020, con Mike Flanagan regista. Infine, spostamento lieve per Crazy Rich Asians, adattamento di un best-seller mondiale diretto da Jon M. Chu, in sala non più il 17 agosto bensì il 15, giorno di Ferragosto.

Release anche in casa Paramount con Rocketman, biopic su Elton John, annunciato in sala per il 17 maggio 2019. Dovrà scontrarsi con John Wick: Capitolo 3, A Dog's Journey e The Sun. Facile immaginare una premiere al Festival di Cannes del prossimo anno. Il nuovo adattamento di Cimitero Vivente è stato invece anticipato, dal 19 aprile 2019 al 5 aprile 2019, mentre Transformers 6, precedentemente annunciato, è stato ufficialmente 'rimosso' dal programma Paramount.

Si chiude con la Fox, che ha annunciato l'uscita in sala dell'adattamento del romanzo The Hate U Give: 19 ottobre 2019.