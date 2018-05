Ride - trailer italiano e poster del thriller d'azione di Jacopo Rondinelli

24 maggio 2018

Intrigante e frenetico primo trailer per il thriller d'azione Ride, diretto dall'esordiente Jacopo Rondinelli e scritto, co-prodotto e supervisionato artisticamente da Fabio Guaglione e Fabio Resinaro, due registi italiani che si sono fatti notare grazie all'apprezzato thriller Mine.





Max (Lorenzo Richelmy) e Kyle (Ludovic Hughes) sono due riders acrobatici. Quando ricevono l’invito a partecipare a una misteriosa gara di downhill con in palio 250.000$ accettano senza esitazione per poi scoprire - ormai troppo tardi - di doversi spingere oltre i limiti delle loro possibilità fisiche e psicologiche. Quella che affronteranno sarà così una corsa estrema per la sopravvivenza.

Questo primo teaser trailer è rappresentato da 52 secondi di pura azione in crescendo, Ride prende a prestito elementi come la visione in soggettiva dell'action russo Hardcore, azione e acrobazie su pedali del gioiellino Senza freni con Joseph Gordon-Levitt, con'aggiunta di un fil-rouge da tecno-thriller che viene fugacemente accennato lungo la visione. L'impatto visivo è notevole, bisognerà vedere quanto avvincente e adeguata sarà la storia che legherà il tutto, perché alla fine senza una trama adeguata si rischia l'effetto videoclip da sport estremo.

Il regista Jacopo Rondinelli ha iniziato la mia carriera negli anni '90, lavorando come sfx artist e scenografo per pubblicità, televisione e cinema, collaborando con registi come Gabriele Salvatores e Lina Wertmuller. Nel 2003 ho fondato un collettivo musicale chiamato "Jetlag", pubblicato da Sony Music, insieme ad alcuni musicisti italiani e internazionali come Max Gazzè, Giorgia, Amanda Lear, Martina Topley Bird, Bluvertigo e molti altri artisti. In quel periodo ho prodotto e diretto più di 50 video musicali per molti artisti italiani e internazionali come Eros Ramazzotti, The Bloody Beetroots, Tiziano Ferro, Subsonica, Caparezza, Max Gazzè, Salmo, impiegando varie tecniche e vincendo diversi premi nei principali festival italiani. Negli ultimi anni ho anche diretto e prodotto pubblicità, promo e clip per vari marchi: Red Bull, MTV, Sector, Tissot, Renault, Gatorade, Freddy, Vodafone, Meybelline New York, Comedy Central. Rondinelli ha inoltre collaborato a progetti di documentari internazionali per trasmissioni televisive come MTV e Sky Arte HD.