Michelangelo - Infinito: nuovo trailer e featurette dell'evento al cinema dal 27 settembre al 3 ottobre

Di Pietro Ferraro martedì 11 settembre 2018

Michelangelo - Infinito: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film d'arte su Michelangelo Buonarroti nei cinema italiani dal 27 settembre al 3 ottobre 2018.

Lucky Red ha reso disponibili un nuovo trailer e tre featurette di Michelangelo - Infinito, il film d'arte in arrivo come evento speciale al cinema dal 27 settembre al 3 ottobre.

Dopo il grande successo di Caravaggio – l’Anima e il sangue, approda nelle sale italiane un’altra grande produzione cinematografica dedicata al mondo dell’arte: Michelangelo – Infinito, sulla vita e le opere che hanno reso celebre il genio di Michelangelo Buonarroti.

Il film traccia un ritratto a tutto tondo dell’uomo e dell’artista Michelangelo, da una parte schivo e inquieto, capace di forti contrasti e passioni, ma anche di grande coraggio nel sostenere le sue convinzioni e ideologie.

L’accuratezza e la capacità di andare in profondità del documentario, unita all’emozione e al coinvolgimento filmico. L’autorevole finzione si basa su una narrazione innovativa, che cattura lo spettatore permettendogli di “non uscire mai dal film”… senza perdere però l’approfondimento artistico, reso mozzafiato dalle più evolute tecniche di ripresa e post produzione cinematografica (4K HDR, visual effects, modeling 360°) e da riprese a distanza ravvicinata con punti di vista inediti ed esclusivi. Un approccio inedito per far letteralmente rivivere al cinema il più grande degli artisti e le sue opere immortali, un superamento del tradizionale racconto documentaristico, che regala allo spettatore un’esperienza di pura bellezza e poesia, quella che arriva dritta al cuore.

La spettacolarità del film dedicato al genio di Michelangelo Buonarroti e alle sue opere immortali, risiede anche nella sua narrazione. A traghettare lo spettatore tra Arte e Cinema sono proprio l’Artista fiorentino e Giorgio Vasari, celebre storico dell’arte, artista e architetto che ebbe la fortuna di conoscere il Buonarroti e di essergli amico. Il film offre così un punto di vista imperdibile su Michelangelo, nel suo essere Uomo e Artista eclettico.

Il trattato dedicato a "Le vite de’ più eccellenti pittori, scultori, e architettori" scritto da Giorgio Vasari e pubblicato nel 1550 (in seconda edizione nel 1568), contiene una meticolosa ricostruzione della vita e delle opere di tanti artisti a cavallo tra Medioevo e Rinascimento, tra i quali Michelangelo Buonarroti. Dalla prima opera moderna di storiografia artistica il racconto giunge al grande schermo: il risultato è un fedele adattamento in cui Ivano Marescotti, nei panni del Vasari, guida il pubblico in uno splendido viaggio, un percorso artistico e storico che cattura l’attenzione e regala lo stupore della creazione, la meraviglia di un “autorevole finzione” e il privilegio di essere parte di una narrazione unica.





Michelangelo - Infinito: trailer e poster dell'evento al cinema dal 4 al 10 ottobre

Dagli stessi produttori di Caravaggio – l’Anima e il sangue, dal 27 settembre al 3 ottobre arriva nelle sale italiane Michelangelo - Infinito un nuovo film d’arte dedicato al genio dell’arte universale Michelangelo Buonarroti.

La narrazione si snoda attraverso il racconto filmico dei due protagonisti: Michelangelo Buonarroti e Giorgio Vasari. All’interno di un limbo ambientato nelle suggestive Cave di Marmo di Carrara, Michelangelo rievoca gli snodi principali della sua vita e dei suoi tormenti più intimi. A raccontare la dimensione storica e artistica è Giorgio Vasari, narratore qualificato, appassionato e famigliare, della vita e delle opere del Buonarroti. I loro ricordi conducono lo spettatore nel ‘mondo’ di Michelangelo attraverso coinvolgenti ricostruzioni storiche, sino ad arrivare al cuore del film: le sue opere immortali ed ‘infinite’.

Il film traccia un ritratto avvincente e di forte impatto emotivo e visivo dell’uomo e dell’artista Michelangelo, da una parte schivo e inquieto, capace di forti contrasti e passioni, ma anche di grande coraggio nel sostenere le proprie convinzioni e ideologie, di pari passo con il racconto cinematografico della sua vasta produzione artistica, tra scultura, pittura e disegni, con spettacolari riprese in ultra definizione (4K HDR) e da punti di vista inediti ed esclusivi, cui si aggiungono ricostruzioni sorprendenti attraverso evoluti e sofisticati effetti digitali.

A dare il volto a Michelangelo Buonarroti è Enrico Lo Verso (Il ladro di bambini, Lamerica, Così ridevano, I Miserabili, Maltese - Il Romanzo del Commissario, Raffaello – il Principe delle Arti), mentre ad impersonare Giorgio Vasari è Ivano Marescotti (Johnny Stecchino, Raccontami, Hannibal, Cado dalle nubi, A casa tutti bene).

Michelangelo Infinito è una produzione originale Sky con Magnitudo Film. Un progetto realizzato con la collaborazione dei Musei Vaticani e di Vatican Media, con il Riconoscimento del MIBACT – Direzione Generale Cinema, in collaborazione con il Consiglio Regionale della Toscana, con il Patrocinio del Comune di Firenze e del Comune di Carrara.