Evil Dead 4: Bruce Campbell approva un nuovo film, ma senza di lui

Bruce Campbell approva un "Evil Dead 4", ma non intende riprendere il personaggio di Ash Williams.

Bruce Campbell ha ufficialmente deciso di ritirarsi dal ruolo iconico di Ash Williams dopo la cancellazione della serie tv Ash vs Evil Dead di Starz, una decisione che non incontra l'approvazione dei fan che vorrebbero rivedere Ash ancora una volta, magari in un nuovo film di Evil Dead.

Comw abbiamo accennato in precedenti articoli, fornire nuove incarnazioni a personaggi tanto iconici e caratterizzanti è un rischio, e tra le nuove incarnazioni più fallimentari svetta il Freddy Krueger di Jackie Earle Haley nel remake/reboot Nightmare del 2010.

Bruce Campbell è uno di quegli attori molto attivo sui social media ed è sempre pronto ad usare questa linea diretta per rispondere alle domande dei fan. Recentemente qualcuno ha chiesto a Campbell se produttori e attori di Ash vs Evil Dead avevano la sua benedizione nel caso volessere continuare senza di lui, vedi ad esempio personaggi di supporto come Pablo (Ray Santiago) e Kelly (Dana DeLorenzo) coinvolti in potenziali spin-off, e l'attore ha gentilmente dato loro la sua approvazione.

Non che ne abbiano bisogno, ma naturalmente. Ci sono un sacco di storie e crossover inesplorati nell'universo di Evil Dead. #nextgen.

Nel 2013 Fede Alvarez ha realizzato un dignitoso remake del cultLa casa - Evil Dead prodotto da Sam Raimi e dallo stessso Bruce Campbell, apparso anche in una scena dopo i titoli di coda, anche se l'attore non era fisicamente nel film. Resta da vedere se un eventuale proseguo del franchise sarà o meno legato all'universo di personaggi introdotto nel remake di Alvarez.

"Ash vs. Evil Dead" ha concluso la terza stagione e la serie con un finale aperto (che non sveliamo per evitare spoiler indesiderati), che potrebbe o non potrebbe diventare spunto per un potenziale Evil Dead 4, ma in quel caso la presenza di Bruce Campbell sarebbe indispensabile, e secondo noi sul finale della serie tv si potrebbe realizzare qualcosa di simile a quello che si è fatto con L'armata delle tenebre.

Fede Alvarez ha recentemente pubblicato un sondaggio su Twitter chiedendo se avrebbe dovuto fare Man in the Dark 2 o un remake di Evil Dead 2. In modo schiacciante gli utenti hanno scelto Evil Dead 2. Nel frattempo il produttore Rob Tapert ha recentemente affermato che lui e Sam Raimi hanno parlato di una potenziale nuova incarnazione.

Se mai un Evil Dead 4 approdasse sullo schermo sarebbe davvero strano non veder coinvolto Bruce Campbell, quello che secondo noi sarebbe meglio fare, nel caso la decisione di Campbell si rivelasse definitiva, e non tentare in alcun modo di dare una nuova incarnazione ad Ash Williams (sarebbe un errore madornale), ma esplorare come ha suggerito l'attore nuove storie e potenziali spin-off. A prescindere da quale direzione prenderà il franchise, continuiamo a sperare che Bruce Campbell cambi idea e che Sam Raimi e Rob Tapert trasformino il finale della serie tv in un quarto film di Evil Dead.

