Boba Fett, James Mangold alla regia del 3° spin-off di Star Wars

Di Federico Boni venerdì 25 maggio 2018

Si amplia sempre più l'universo cinematografico di Guerre Stellari.

Cannes 2018, Solo: A Star Wars Story - recensione del film di Ron Howard Alden Ehrenreich nei panni del celebre ruolo che fu di Harrison Ford. Leggete la nostra recensione in anteprima di Solo: A Star Wars Story Uscito Solo nei cinema d'America, in casa Disney guardano al futuro di Star Wars senza ormai porsi più limiti. Un 3° spin-off della saga è infatti pronto a sorgere, come annunciato dall'Hollywood Reporter.

James Mangold, regista di Logan, scriverà e dirigerà un film interamente dedicato al personaggio di Boba Fett. Sono anni che si parla di questo progetto, con Lawrence Kasdan incaricato a scrivere una prima bozza di sceneggiatura nel 2014 e Josh Trank, poi naufragato con il disastroso Fantastici 4, vicino alla regia.

Boba Fett è apparso per la prima volta (in ordine cronologico) all'interno del franchise interstellare ne L'attacco dei cloni, per poi farsi vedere nella trilogia originale (con Star Wars: Episodio V la sua vera prima volta). Tre gli attori che l'hanno interpretato; Jeremy Bulloch ne L'Impero colpisce ancora e Il ritorno dello Jedi, Daniel Logan (L'attacco dei cloni da bambino) e Mark Austin (Guerre stellari versione 1997). Nato come clone del grande cacciatore di taglie Jango Fett, le origini di Boba sono avvolte nella leggenda. Indossa una corazza mandaloriana modificata simile a quella del padre e possiede la sua stessa nave: il potentissimo e silenziosissimo Slave I. Di più non abbiamo mai saputo, tanto da 'motivare' uno spin-off legato al suo personaggio.

In casa LucasFilm sono al lavoro anche su un altro spin-off di Guerre Stellari, interamente dedicato a Obi-Wan Kenobi. Candidato agli Oscar per lo script di Logan, James Mangold è attualmente in pre-produzione con Ford v. Ferrari.

Fonte: Comingsoon.net