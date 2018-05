Hurricane - Allerta Uragano: trailer italiano e poster del thriller d'azione di Rob Cohen

Di Pietro Ferraro venerdì 25 maggio 2018

Hurricane - Allerta Uragano: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul thriller d'azione di Rob Cohen nei cinema italiani dal 27 giugno 2018.

M2 Pictures ha reso disponibile un trailer italiano di Hurricane - Allerta Uragano ("Hurricane Heist" precedentemente noto come "Category 5"), ​​un thriller d'azione che combina condizioni meteorologiche estreme con il filone dei "thriller con rapina", in arrivo nei cinema italiani il 27 giugno.

"Hurricane - Allerta Uragano" è ambientato sulla costa del Golfo dell'Alabama, in una struttura degli Stati Uniti in cui i piani di un team di ladri, pronti a portare a termine un colpo colossale, verranno scombinati da un imprevisto fattore umano. Il piano dei rapinatori è derubare la struttura aproffittando di una tempesta abbattutasi sulla zona che però diventerà molto più imponente e distruttiva del previsto.





Sotto la minaccia di un uragano, criminali opportunisti si infiltrano in una struttura della Zecca degli Stati Uniti per tentare il colpo di una vita, rubare 600 milioni di dollari. Quando l'uragano esplode in una letale tempesta di categoria 5 e i loro piani vanno all'aria, si trovano a dover carpire un codice segreto in mano ad un agente del tesoro (Maggie Grace), un'esigenza che diventa una sfida letale. Ma l'agente del Tesoro trova supporto in un alleato improbabile, un meteorologo (Toby Kebbell) terrorizzato dagli uragani, ma determinato a salvare il suo fratello rapito dai ladri. Utilizzerà quindi la sua conoscenza delle tempeste come arma per vincere in questa adrenalinica corsa alla sopravvivenza.

Maggie Grace e Toby Kebbell guidano un cast che comprende anche Ryan Kwanten, Ralph Ineson, Melissa Bolona, ​​Ben Cross, Jamie Andrew Cutler, Christian Contreras, Jimmy Walker, Ed Birch e Moyo Akande.

Rob Cohen dirige da una sceneggiatura di Jeff Dixon e Scott Windhauser, basata su una storia di Carlos Davis e Anthony Fingleton. Questa è la prima regia in tre anni per Rob Cohen, che ha precedentemente diretto Il ragazzo della porta accanto (2015) con Jennifer Lopez. Il prossimo progetto di Cohen è Speedhunters, un film d'azione ambientato in un prossimo futuro e nel mondo delle corse automobilistiche, in cui una variegata squadra di meccanici e piloti viene trascinata in un grande intrigo attorno ad una tecnologia rivoluzionaria che minaccia di cambiare il mondo.

Maggie Grace ha recitato di recente nella comedy con rapina Supercon ed è parte del cast della quarta stagione della serie tv Fear the Walking Dead che ha debuttato lo scorso aprile. Toby Kebbell ha recitato nel reboot Kong: Skull Island ed ha interpretato un cameo nel sequel The War - Il pianeta delle scimmie.