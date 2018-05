The Sisters Brothers: trailer e poster della dark-comedy western con Joaquin Phoenix e John C. Reilly

Di Pietro Ferraro venerdì 25 maggio 2018

The Sisters Brothers: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sulla commedia western di Jacques Audiard con Joaquin Phoenix e John C. Reilly.

Disponibili trailer e poster di The Sisters Brothers, film che vede Joaquin Phoenix e John C. Reilly nei panni di una coppia di assassini prezzolati.

Il trailer di "The Sisters Brothers", tratto dall'acclamato romanzo "Arrivano i Sister" di Patrick Dewitt, ammicca ai lavori dei fratelli Coen con personaggi bizzarri e una corposa dose di umorismo nero.

The Sisters Brothers è una dark-comedy western ambientata durante la corsa all'oro in Oregon nel 1851. Eli Sisters (Reily) e Charlie Sisters (Phoenix) sono incaricati dal loro capo (Rutger Hauer) di assassinare Hermann Warm (Riz Ahmed) che presumibilmente l'ha derubato. Warm ha, nel frattempo, sviluppato una formula per procurarsi oro dai letti dei fiumi. Ad accompagnarlo c'è un cercatore di nome Morris (Jake Gyllenhaal).

Il cast è completato da Carol Kane, Rebecca Root, Ian Reddington, Niels Arestrup, Aldo Maland, Lexie Benbow-Hart e Philip Rosch.

Il film è diretto da Jacques Audiard, scritto da Audiard e Thomas Bidegain e prodotto da Why Not Productions, Annapurna Pictures e Page 114 Productions.

Jacques Audiard, che ha iniziato la sua carriera come sceneggiatore prima di esordire alla regia nel 1994, ha diretto Tutti i battiti del mio cuore, Un sapore di ruggine e ossa e al Festival di Cannes ha vinto la Palma d'oro per Dheepan e il Grand Prix Speciale della Giuria per Il profeta.