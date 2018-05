Solo: nuova action figure "Hot Toys" di Han Solo / Alden Ehrenreich nello spin-off di Star Wars

Di Pietro Ferraro venerdì 25 maggio 2018

Hot Toys annuncia una nuova action-doll deluxe che ritrae il nuovo Han Solo dello spin-off "Solo: A Star Wars Story".

Il nuovo capitolo della saga di Star Wars, lo spin-off Solo: A Star Wars Story, è finalmente approdato nei cinema, con i fan che apprenderanno finalmente il passato della canaglia più amata della galassia: Han Solo.

I tempi erano duri sotto il dominio imperiale. Han, un ladro di strada, lavorava per una famigerata banda di Corellia, rubando e taglieggiando per conto di un malvagio boss. Attraverso una serie di audaci incursioni nel profondo, oscuro e pericoloso sottobosco criminale, Han Solo incontra il suo futuro co-pilota Chewbacca e il famoso giocatore d'azzardo Lando Calrissian, in un viaggio che segnerà il corso di uno degli eroi più improbabili della saga di Star Wars.

Per celebrare l'uscita di "Solo: A Star Wars Story", Hot Toys presenta una nuova action figure, disponibile anche in una versione "deluxe", realizzata in scala 1/6 che ritrae un giovane Han Solo interpretato nel film da Alden Ehrenreich.

La figure presenta una testa scolpita con dettagli sorprendenti, un vestito meticolosamente su misura con giacca scamosciata color marrone, l'iconica pistola blaster e un assortimento di accessori tra cui il simbolico dado fortunato color oro, un orologio da polso, un comunicatore e una speciale base a tema.

La figure (altezza circa 31 cm con oltre 30 punti di articolazione) presenta anche occhiali da neve indossabili (con funzione magnetica); un ricco set di mani intercambiabili; un cinturone per fondina blaster in pelle marrone; un paio di stivali neri con effetto "vissuto"; un soprabito in visone color testa di moro con giacca interna a strati di camoscio marrone, e una sciarpa beige. La versione deluxe della figure includerà esclusivamente la tenuta di Han Solo sul pianeta di Vandor che include un paio di occhiali da neve, un soprabito di pelliccia e una cintura da arrampicata.

Trovate la figure Hot Toys del nuovo Han Solo disponibile in pre-ordine QUI.