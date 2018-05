Solo: la colonna sonora ufficiale dello spin-off di Star Wars

Di Pietro Ferraro venerdì 25 maggio 2018

"Solo: A Star Wars Story" ha debuttato nei cinema italiani e Blogo vi propone la colonna sonora ufficiale dello spin-off di Ron Howard.

Dopo una lunga attesa e una produzione oltremodo travagliata lo spin-off Solo: A Star Wars Story di Ron Howard è approdato nei cinema italiani, e come è nostra consuetudine eccoci pronti a farvi ascoltare la colonna sonora ufficiale del film composta da John Powell, che include anche il primo brano della storia della saga scritto appositamente per Chewbacca.

Salite a bordo del Millennium Falcon e unitevi al viaggio attraverso una galassia lontana lontana in “Solo: A Star Wars Story,” la nuova avventura della più amata canaglia dello spazio. Attraverso una serie di rischiose bravate vissute nel pericoloso sottobosco criminale galattico, Han Solo incontrerà Chewbacca, il suo futuro copilota, e Lando Calrissian, noto giocatore d'azzardo, in un viaggio che definirà il corso di uno dei più improbabili eroi della saga Star Wars.

A Ron Howard durante un incontro con i fan online è stato chiesto come è stato lavorare con John Powell rispetto ad altri compositori con i quali ha lavorato nel corso degli anni, e il regista ha risposto che Powell gli è stato raccomandato del compositore di Star Wars, John Williams. Howard ha anche parlato della scrittura del tema musicale di Han Solo parte della colonna sonora di "Solo: A Star Wars Story".

Lo stesso John Williams ha suggerito che John Powell sarebbe stato un grande candidato non solo nell'utilizzare i classici temi di Star Wars, ma anche per il nuovo tema che lo stesso John Williams ha scritto per Han Solo. John Powell ha scritto molti grandi temi, tra cui il primo tema musicale per Chewbacca.

La colonna sonora di John Powell è composta da 20 tracce, incluso il tema originale di Han Solo, "The Adventures of Han", scritto da John Williams. I crediti di Powell includono musiche per Mr. & Mrs. Smith, X-Men - Conflitto finale, The Bourne Ultimatum, Hancock, Dragon Trainer e Pan - Viaggio sull'isola che non c'è.

TRACK LISTINGS:

1. The Adventures of Han - John Williams

2. Meet Han - John Powell

3. Corellia Chase - John Powell

4. Spaceport - John Powell

5. Flying with Chewie - John Powell

6. Train Heist - John Powell

7. Marauders Arrive - John Powell

8. Chicken in the Pot - John Powell

9. Is This Seat Taken? - John Powell

10. L3 & Millennium Falcon - John Powell

11. Lando's Closet - John Powell

12. Mine Mission - John Powell

13. Break Out - John Powell

14. The Good Guy - John Powell

15. Reminiscence Therapy - John Powell

16. Into the Maw - John Powell

17. Savareen Stand-Off - John Powell

18. Good Thing You Were Listening - John Powell

19. Testing Allegiance - John Powell

20. Dice & Roll - John Powell

