Stasera in tv: "Virtual Lies - Fuori Controllo" su Rete 4

Di Pietro Ferraro sabato 26 maggio 2018

Rete 4 stasera propone "Virtual Lies - Fuori controllo", film thriller del 2012 diretto da George Erschbamer e interpretato da Christina Cox, Marc Menard e Ali Liebert.





Cast e personaggi

Christina Cox: Jamie Chapman

Marc Menard: William Chapman

Ali Liebert: Allison Dean

Quinn Lord: Dylan Chapman

Brenda Crichlow: Rose Peterson

Jennifer Spence: Dr. Gloria Reese

Alexander Calvert: Tyler Sanderson

Jennifer Kosovic: Geena

Michael Daingerfield: Dr. John Turner

Christos Shaw: Danny

John Tench: Walker





La trama

Jamie Chapman è una moglie e una madre che sente crescere la distanza tra lei e suo marito Will da quando lui ha perso il lavoro. Tuttavia rimane scioccata quando scopre che Will sta vivendo una seconda vita in cui ha assunto un'identità online e intrattiene una relazione virtuale con un'altra donna, "AJ". Quello che inizia come una crisi di coppia assumerà presto dimensioni molto più pericolose di quanto Jamie e Will, che stanno ancora cercando di salvare la loro traballante relazione, si rendano realmente conto poichè AJ non lascerà andare Will senza reagire. AJ comincia così a complottare contro Jamie e si propone di rovinare la reputazione della donna nel centro giovanile dove lavora, costruendo prove che accusano Jamie di cattiva condotta. AJ comincia anche a perseguitare la coppia, determinata a distruggere la loro relazione. Se AJ non può averlo, farà in modo che nessun altra lo possa avere. In una corsa contro il tempo e un'avversaria spietata e determinata, Jamie prova a salvare suo marito, la sua famiglia e la sua stessa vita.





