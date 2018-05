Ritorno al Bosco dei 100 acri: nuovo trailer del live-action Disney "Cristopher Robin"

Di Pietro Ferraro sabato 26 maggio 2018

Ritorno al Bosco dei 100 acri: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film live-action Disney nei cinema italiani dal 30 agosto 2018.

Disney ha reso disponibili un nuovo trailer e un poster internazionale di Ritorno al Bosco dei 100 acri (Christopher Robin), il live-action sull'amabile orso Winnie the Pooh.

Di tutti i nuovi live-action Disney, "Ritorno al Bosco dei 100 acri" potrebbe essere in realtà il più intrigante poiché piuttosto che raccontare una storia che tutti già conoscono, come La bella e la bestia o Il re leone, il reboot live-action di Marc Forster (Neverland - Un sogno per la vita) racconterà una nuova storia con alcuni dei personaggi più amati della Disney. Ad oltre 40 anni dal primo film di Winnie the Pooh, "Ritorno al Bosco dei 100 acri" riporta gli amati personaggi sul grande schermo, ma questa volta in formato live-action e in una trama che miscela realtà e fantasia.

"Ritorno al Bosco dei 100 acri" segue Christopher Robin che ora è un adulto che ha dimenticato il suo lato fanciullesco, interpretato dall'ex Jedi di "Star Wars" Ewan McGregor. Il nuovo trailer offre una visione più approfondita della trama del film, mostrando il conflitto che Christopher Robin affronterà mentre il racconto si dipana. Robin, come la maggior parte degli adulti, è oberato di lavoro e stressato e non ha abbastanza tempo da passare con la sua famiglia. Tuttavia, un'improvvisa apparizione del suo amico d'infanzia Winnie the Pooh, lo riporta ai vecchi tempi e gli fa capire quali sono le reali priorità della vita.

Il primo teaser ha mostrato Winnie the Pooh solo alla fine del fimato, ma questa volta il nuovo trailer si apre subito con Winnie, insieme a tutti gli altri amici del Bosco dei Cento Acri: Pimpi, Ih-Oh, Tigro, Uffa, Tappo, Kanga e Roo.





"Ritorno al Bosco dei 100 acri" della Disney è descritto come una commovente avventura live-action incentrata su Christopher Robin, un uomo che un tempo era un giovane ragazzo che amava intraprendere avventure nel "Bosco dei Cento Acri" con una banda di animali spiritosi e adorabili. Sfortunatamente, è cresciuto e ha perso la sua strada. Ora tocca ai suoi amici d'infanzia, tra cui Winnie the Pooh, avventurarsi nel nostro mondo e aiutare Christopher Robin a ricordare quel ragazzo amorevole e giocoso.

Marc Forster (World War Z, Neverland - Un sogno per la vita) dirige "Ritorno al Bosco dei 100 acri", che uscirà nei cinema italiani il 30 agosto 2018. Ewan McGregor e Hayley Atwell guidano il cast umano, con Pete Cummings (Pooh), Chris O'Dowd (Tigro), Toby Jones (Uffo), Peter Capaldi (Tappo), Nick Mohammed (Pimpi), Sophie Okonedo (Kanga) e Brad Garrett (Ih-Oh) che compongono il cast di doppiatori.