Solo: spiegazione e dettagli sul sorprendente cameo alla fine del film (SPOILER)

Di Pietro Ferraro sabato 26 maggio 2018

Solo: A Star Wars Story ha riservato un soprendente cameo nelle scene finali, scopriamo chi è.

ATTENZIONE!!! L'articolo contiene SPOILER sul finale del film "Solo: A Star Wars Story".

Solo: A Star Wars Story ha debuttato nei cinema italiani, e dopo averlo visto il sottoscritto non può che fare i complimenti a Ron Howard e Alden Ehrenreich per il rispetto e la cura messi nell'approcciare un personaggio tanto iconico. Howard ha creato un'immersiva e suggestiva cornice che ci ha riportato a piè pari alle atmosfere dell'iconica Trilogia originale ribadendo, se ancora ce ne fosse il bisogno, l'errato approccio visivo scelto da George Lucas per la patinata Trilogia prequel con la sua stridente e modaiola tecnologia che per fortuna i nuovi film, "Solo" su tutti, non hanno reiterato.

Solo: A Star Wars Story - recensione del film di Ron Howard Alden Ehrenreich nei panni del celebre ruolo che fu di Harrison Ford. Leggete la nostra recensione in anteprima di Solo: A Star Wars Story

Tornando alla trama di "Solo", e alle sorprese che ha riservato ai fan, non possiamo non parlare del personaggio che appare nel finale, in un cameo che arriva molto gradito anche a chi, come il sottoscritto, non ha particolarmente gradito la Trilogia prequel.

Durante il corso del film si continua ad accennare ad una famigerata organizzazione criminale nota come "Alba Cremisi". Dryden Vos (Paul Bettany) è associato a questo sindacato criminale guidato da una presenza intimidatoria che non appare sullo schermo fino al finale del film, dove scopriamo che il leader di Alba Cremisi altri non è che Darth Maul, uno dei personaggi più carismatici della Trilogia prequel, ma anche il più malamente utilizzato da Lucas, e qui dovremmo aprire una parentesi sull'ampio spazio dato invece all'inutile e fastidioso Jar Jar Binks, ma preferiamo stendere un velo pietoso.

Per fortuna serie tv, fumetti e romanzi hanno in seguito reso giustizia e dato il giusto spazio a Darth Maul. Per coloro che hanno voglia di rispolverare qualche nozione sull'universo di Star Wars al di fuori dei film, Darth Maul in realtà è sopravvissuto agli eventi de "La Minaccia Fantasma". Dopo essere stato tagliato letteralmente a metà da Obi-Wan, si è costruito arti robotici e ha proseguito la sua vita e il suo percorso di vendetta. Il personaggio è apparso nelle serie tv d'animazione Star Wars: The Clone Wars e Star Wars Rebels dando un contributo non secondario ad entrambe le trame. Ad un certo punto Maul crea un sindacato con l'intento di sconfiggere il suo ex padrone, Darth Sidious alias L'Imperatore, ma Sidious ne viene a conoscenza e sconfigge Maul.

Nella linea temporale generale di Star Wars, gli eventi di "Solo" si svolgono dopo la battaglia di Theed e le Guerre dei Cloni, all'incirca sette anni prima dell'apparente morte di Darth Maul. Scopriamo che Maul è diventato un potente boss del crimine. Tutti nel film hanno un moto di inquietudine quando si cita il leader di "Alba Cremisi", e una volta che noi spettatori scopriamo chi è questa misteriosa figura, comprendiamo appieno il timore reverenziale che questo "luciferino" Sith incute. Qi'ra (Emilia Clarke) contatta Maul dopo che Dryden Vos è stato ucciso e in quel momento Maul appare sullo schermo, ma solo tramite un ologramma che però non inficia per nulla quell'enorme impatto estetico sfoggiato nella Trilogia prequel ad opera del make-up artist Paul Engelen.

Ray Park, che ha interpretato il personaggio in Star Wars: La Minaccia Fantasma, è tornato al ruolo per questo cameo, con Sam Witwer, che ha doppiato il personaggio in "The Clone Wars" e "Star Wars Rebels", che ha fornito la voce in originale durante la scena dell'ologramma.

Lawrence e Jon Kasdan, sceneggiatori di "Solo", in una recente intervista con il sito Uproxx hanno parlato del cameo di Darth Maul nello spin-off, un'apparizione sorprendente e inattesa per molti spettatori non avvezzi all'Universo Espanso. Una delle domande più importanti poste al duo di scrittori è stata la ragione per cui il team creativo lo ha scelto per questo particolare ruolo. Chiaramente, Maul non è il primo nome che viene in mente quando si pensa ai tanti personaggi di Star Wars, ma la sua inclusione deriva direttamente dalla volontà dei Kasdan, come spiega Jon.

Ho sempre avuto una grande passione per il personaggio, io avevo creato le basi e volevo che fosse costruito in quel modo, Volevo fare anche riferimento a certe forme di arti marziali che potrebbero averlo definito. E la presenza di qualcuno di così terrificante in questo mondo criminale ha fatto di lui il tipo giusto in grado di controllare qualcuno come Dryden, quindi era parte del DNA della cosa.

L'entusiasmo che scaturisce dall'apparizione di Darth Maul alla fine del film, in quello che solo un piccolo cameo olografico, ha confermato le potenzialità inespresse di questo "villain" che speriamo di rivedere in futuro in un ruolo più ampio dopo questo graditissimo ritorno.

Fonte: Uproxx