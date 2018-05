Guillermo del Toro diventa un'action figure NECA in arrivo al Comic-Con 2018

Di Pietro Ferraro domenica 27 maggio 2018

Il regista Guillermo del Toro immortalato in una nuova action figure NECA che sarà presentata al Comic-Con 2018.

NECA ha prodotto una action figure del regista Guillermo del Toro per un rilascio esclusivo al Comic-Con 2018. La figure fa parte della "Guillermo del Toro Signature Collection", che include anche Santi della storia di fantasmi La Spina del Diavolo, insieme al Fauno e l'Uomo pallido del fantasy horror Il Labirinto del Fauno. La notizia di questa nuova linea di figures arriva dopo l'annuncio all'inizio di quest'anno che Funko ha realizzato una figure della linea "POP!" del regista premio Oscar per la serie ispirata al film La forma dell'acqua - The Shape of Water, anche queste disponibili per l'estate.

La figure NECA del regista Guillermo del Toro sarà disponibile a partire da giovedì 19 luglio al Comic-Con di San Diego, ed è limitata a 2.000 pezzi. L'action figure di Del Toro costa 40$ e sarà disponibile esclusivamente presso lo stand NECA fino a esaurimento scorte. NECA ha fatto un lavoro egregio e presenta il regista che tiene in mano il suo album da disegno del film "Il Labirinto del Fauno", che si apre per rivelare disegni in miniatura.

Randy Falk, direttore dello sviluppo prodotti della NECA, ha rilasciato una dichiarazione per promuovere le action figures di Guillermo del Toro.

È un grande onore per noi essere in grado di portare le incredibili creazioni di Del Toro in forma di action figures. Il suo tipo di visione e attenzione ai dettagli è davvero ispirante, e questa figure è il nostro modo di ringraziarlo per averci permesso di farne parte.

Il Comic-Con 2018 apre i battenti in quel di San Diego dal 19 al 22 luglio.

Fonte: NECA