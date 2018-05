Solo: svelati gli "easter egg" di Indiana Jones nascosti nel film

Di Pietro Ferraro domenica 27 maggio 2018

Ron Howard svela alcuni "ester egg" di Indiana Jones nascosti in "Solo: A Star Wars Story"

ATTENZIONE!!! L'articolo contiene SPOILER sul film "Solo: A Star Wars Story".

Solo include molti "easter egg" e citazioni che strizzano l'occhio all'universo di Star Wars, ma ci sono anche alcuni "easter egg" davvero interessanti dei film originali di Indiana Jones. In una nuova intervista Ron Howard ha confermato questi riferimenti sull'altro personaggio iconico di Harrison Ford mentre promuoveva Solo, e il regista ammette che l'idea di questi riferimenti non è stata sua. Howard ha anche rivelato che gli "easter egg" non sono stati piazzati neanche dallo sceneggiatore Lawrence Kasdan, che ha scritto I Predatori del'Arca Perduta.

Solo: A Star Wars Story - recensione del film di Ron Howard Alden Ehrenreich nei panni del celebre ruolo che fu di Harrison Ford. Leggete la nostra recensione in anteprima di Solo: A Star Wars Story

E' Jonathan Kasdan il responsabile degli "easter egg" nascosti (e non così nascosti) di Indiana Jones in "Solo". Il primo è abbastanza facile da individuare, ma sono tutti collocati nell'ufficio di Dryden Voss sulla sua nave. C'è una vasta collezione di artefatti nel suo ufficio, ma uno che spicca è l'idolo della fertilità che il dottor Jones ha rubato in "I Predatori del'Arca Perduta". L'idolo della fertilità è visibile dietro la testa di Han quando i due si incontrano per la prima volta.

...Non si tratta di una mia idea, ma ho completamente supportato l'idea di piazzare questo piccolo easter egg ed è su "I Predatori del'Arca Perduta".

Altrove si scorgono per qualche secondo le Pietre perdute di Shankara. Le pietre hanno dei cerchi incisi sulla superficie che ne facilitano l'individuazione. C'è anche un cenno a "L'ultima Crociata" con il Santo Graal in mostra, ma è piuttosto piccolo e un po' più difficile da individuare.

Ron Howard ha anche inserito alcuni richiami ai prequel di Star Wars con l'aggiunta di alcuni personaggi da "La Minaccia Fantasma", un film che all'epoca gli era stato chiesto di dirigere, ma che il regista ha rifiutato consderandolo un compito troppo oneroso.

Ci sono un sacco di altri "easter egg" nascosti in Solo: A Star Wars Story che sono piuttosto difficili da individuare. Dryden Voss nel suo ufficio tiene in mostra anche una collezione di armature mandaloriane, che sono state fugacemente mostrate anche nel trailer spingendo i fan ad ipotizzare un'apparizione di Boba Fett nel film, ma l'iconico cacciatore di taglie non appare. Boba Fett però avrà un suo film indipendente come recentemente annunciato, uno spin-off diretto da James Mangold e scritto da Simon Kinberg.

Fonte: Radio Times