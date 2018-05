Slaughterhouse Rulez: nuovi dettagli sulla commedia horror con Simon Pegg e Nick Frost

Di Pietro Ferraro domenica 27 maggio 2018

Simon Pegg rivela dettagli su "Slaughterhouse Rulez", la nuova commedia horror che scatenerà un mostro sotterraneo.

Disponibili nuovi dettagli su Slaughterhouse Rulez, la nuova commedia horror con Simon Pegg e Nick Frost che stavolta vedrà lo spassoso duo affrontare un mostro sotterraneo. L'anno scorso Pegg e Frost hanno fondato la società di produzione "Stolen Picture" e hanno annunciato il loro primo film, Slaughterhouse Rulez, che segna il loro ritorno alla commedia horror.

Il film si svolge in un collegio d'elite chiamato "Slaughterhouse", dove giovani uomini e donne sono "educati al potere e alla grandezza". E' qui che incontreremo Don Wallace, un ragazzo dal passato modesto che deve barcamenarsi "in un nuovo sconcertante mondo di regole e rituali arcani, presieduto da sadici studenti dell'ultimo anno". Quando una controversa operazione di trivellazione sul terreno scolastico scatena alcuni "orrori indicibili", una nuova gerarchia si forma quando studenti e insegnanti si battono per sopravvivere. Ma quali sono questi "orrori indicibili"?

In un'intervista con Digital Trends, a Simon Pegg è stato chiesto di questo nuovo progetto e l'attore ha condiviso alcuni dettagli sul tipo di creatura che i personaggi dovranno affrontare.

Sarà davvero divertente. È una specie di commedia horror. Mi è sembrata la cosa giusta per me e Nick come prima collaborazione con la Stolen Picture. Si tratta di una scuola privata nel Regno Unito che vende parti del suo terreno ad una compagnia di trivellazione, e la compagnia scatena un mostro sotterraneo che terrorizza la scuola. È una grande metafora per il Regno Unito che sta privatizzando le cose, ed è mescolato con un horror assurdo e approssimativo. Quindi è proprio l'ideale.

Slaughterhouse Rulez è diretto da Crispian Mills (sceneggiatore e regista dell'intrigante "A Fantastic Fear of Everything" con Simon Pegg) da una sceneggiatura di Mills e Henry Fitzherbert. Protagonisti accanto a Pegg e Frost troviamo Asa Butterfield, Michael Sheen, Finn Cole e Hermione Corfield. Il film è prodotto da Charlotte Walls e Huberta Von Liel, con Pegg e Frost come produttori esecutivi e Sony Pictures che supporta il progetto.

Questo film riunisce Pegg e Frost, la cui ultima apparizione sullo schermo è stata in La Fine del Mondo di Edgar Wright, la terza puntata della "Trilogia di Cornetto". Slaughterhouse Rulez segna il ritorno dell'affiatata coppia al genere horror dopo aver recitato insieme nel classico L'alba dei morti dementi aka Shaun of the Dead (2004), altra regia di Edgar Wright, e in seguito in un fake trailer di Wright dal titolo "Don’t" incluso nel film Grindhouse, in cui Pegg interpretava un cannibale e Frost un mangiatore di bambini.

Slaughterhouse Rulez uscirà nei cinema del Regno Unito il 7 settembre 2018.

Fonte: Digital Trends