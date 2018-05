Solo: un nuovo fumetto di Star Wars esplorerà il passato di Beckett

Di Pietro Ferraro domenica 27 maggio 2018

Il Tobias Beckett interpretato da Woody Harrelson in "Solo" sarà al centro di un nuovo fumetto di Star Wars.

Marvel Comics ha rivelato il loro ultimo fumetto di Star Wars interamente dedicato al Tobias Beckett di Solo: A Star Wars Story. Un fumetto prequel che approfondirà sui retroscena del personaggio e spiegherà anche la curiosa dinamica tra Beckett e il suo rivale Enfys Nest.

"Solo" ha presentato agli spettatori il Beckett di Woody Harrelson, un capobanda che diventa una figura paterna per il giovane Han Solo. In un mondo di gangster e signori del crimine, Beckett offre a Han un mentore e una guida, anche se l'uomo avverte il giovane contrabbandiere che tutti prima o poi lo tradiranno.

Il fumetto Star Wars: Beckett #1 pubblicato da Marvel Comics dovrebbe colmare alcune lacune lasciate dal film, ad esempio in che modo Becket è stato coinvolto con Alba Cremisi? Come ha assemblato il suo equipaggio? E quale era il suo legame con Aurra Sing? Il fumetto di Gerry Duggan, con illustrazioni di Will Sliney, Edgar Salazar e Marc Laming sarà parte di un'ondata di uscite dedicate a Star Wars in arrivo ad agosto, tra cui Star Wars #52, Darth Vader #19, Darth Vader #20, Star Wars: Doctor Aphra #23, Star Wars: The Last Jedi Adaptation #5, Star Wars: Lando - Double or Nothing #4, Star Wars: Poe Dameron Annual #2 e Star Wars: Poe Dameron #30.

Bande criminali, organizzazioni malavitose e boss del crimine sono stati parte cruciale dell'Universo Espanso di Star Wars lanciato da Timothy Zahn nel 1991. L'Universo Espanso non è più parte del canone ufficiale di Star Wars dopo che la Disney ha acquistato Lucasfilm, ma con "Solo" contrabbandieri e potenti organizzazioni criminali della galassia hanno cominciato a far capolino nel nuovo canone e non possiamo che esserne lieti.

"Solo" ci ha svelato il percorso che ha portato Han da ladruncolo nei vicoli di Corellia a lavorare per signori del crimine come Dryden Vos e Jabba the Hutt. Lucasfilm ha recentemente confermato che il prossimo spin-off di Star Wars sarà sul cacciatore di taglie Boba Fett, film che proseguirà questa esplorazione del sottobosco criminale che popola l'iconica "galassia lontana lontana".

Nel frattempo per chi volesse approfondire sul passato di Han Solo sono stati annunciati due nuovi libri ufficiali: "Most Wated" di Raus Carson "Last Shot" di Daniel José Older, romanzi che oltre a Han si concentreranno anche su Qi'ra, Chewbacca e Lando.

Fonte: CBR