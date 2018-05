Solo include un riferimento ad uno dei peggiori videogiochi di Star Wars

Di Pietro Ferraro lunedì 28 maggio 2018

In "Solo" viene fatto un riferimento che ha ricordato ai fan uno dei più brutti videogiochi di Star Wars di sempre.

ATTENZIONE!!! L'articolo include SPOILER sul film "Solo: A Star Wars Story"

L'Universo Espanso è stato rimosso dal canone ufficiale di Star Wars nel momento in qui Disney ha acquisito Lucasfilm nel 2012. Abbandonare l'UE altrimenti noto come "Legends", spazzando via anni e anni di storie e riferimenti ha creato una controversia, ma tutto ciò con il tempo è stato compreso come un modo per non escludere i fan occasionali da ciò che sarebbe stato mostrato su schermo. In realtà Lucasfilm ha in un primo momento eliminato l'UE per poi coglierne a piacimento e rielaborarne in un secondo momento alcuni elementi, al fine di creare un nuovo canone ufficiale, e lo spin-off Solo ha incluso due elementi dell'UE che solo i fan più irriducibili potevano cogliere.

Solo: A Star Wars Story è attualmente nelle sale, un film che il sottoscritto ha trovato divertente, nostalgico e visivamente fedele all'universo e alla visione creata da George Lucas per la "Trilogia originale", insomma un operazione andata ben oltre le aspettative e che ha fugato ogni dubbio creatosi durante la realizzazione. Nel film c'è il ritorno di Darth Maul che potrebbe aver spiazzato chi l'ha visto morire in "La Minaccia Fantasma" e non conosce le vicissitudini del personaggio dopo la sua apparente dipartita per mano di Ob-Wan. Gli sceneggiatori Lawrence e Jonathan Kasdan hanno pescato dall'Universo Espanso inserendo in solo alcuni elementi meno noti dell'UE come la banda dei "Cloud Riders" che ha incluso il personaggio "Weazel" di Warwick Davis dai prequel, ma nel film ci sono un altro paio di riferimenti che definire "oscuri" è un eufemismo.

Il primo di questi oscuri riferimenti all'UE in "Solo" viene dal personaggio di Qi'ra di Emilia Clarke che spiega come è stata in grado di combattere così bene su Kessel con un mantello preso in prestito da Lando Calrissian. Viene spiegato che ha usato una tecnica di arti marziali chiamata "Teras Kasi". Quel nome ha fatto scattare un campanello d'allarme in alcuni fan irriducibili che hanno riconosciuto in quel nome il titolo di un terribile gioco per PlayStation del 1997 chiamato Star Wars: Masters of Teras Kasi. Il gioco realizzato da LucasArts è stato un tentativo di entrare nel genere "picchiaduro" con l'uso di personaggi di Star Wars, con risultati che molti fan di Star Wars stanno ancora cercando di dimenticare. Con la citazione di Qi'ra ora il nome "Teras Kasi" è di fatto parte del canone ufficiale.

Il secondo oscuro riferimento all'UE in "Solo" arriva dopo che Han Solo e l'equipaggio fuggono da Kessel con il Coassio non raffinato. Per salvare la nave e il suo equipaggio, il giovane Han Solo deve volare attraverso l'Akkadese Maelstrom, avvicinandosi molto al Maw. Nell'UE, il Maw è stato introdotto nei libri della serie "Jedy Academy" ed è un ammasso di buchi neri nella Nebulosa di Maw. È anche l'area in cui l'Impero ha una base segreta dove è stato costruito il prototipo della Morte Nera e altre super-armi incluse nell'UE. L'intensa attrazione gravitazionale del Maw in "Solo" fa sembrare che nulla possa sopravvivere dopo essere stato risucchiato all'interno del pozzo gravitazionale, il che ha sollevato alcune domande.

Una delle domande principali relative al Maw in" Solo: A Star Wars Story" è come lo Star Destroyer imperiale riesce a trovare il Millennium Falcon quando lascia Kessel. Molti credono che il film stia accenando al fatto che il Maw in realtà nasconda qualcosa, con una base segreta dell'Impero nascosta da qualche parte nell'ammasso di nubi molecolari, aggiungendo così un potenziale ulteriore elemento dell'UE al nuovo canone ufficiale.

Fonte: Screen Rant