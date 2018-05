Solo: Ron Howard commenta il deludente esordio al box-office

Di Pietro Ferraro lunedì 28 maggio 2018

"Solo" ha debuttato nei cinema con un incasso molto al di sotto delle aspettative, e Ron Howard commenta il risultato su Twitter.

Solo ha deluso le aspettative al botteghino, e ora il regista Ron Howard ha commentato il risultato al box-office dello spin-off di Star Wars. Nonostante il suo status di film campione di incassi, la performance finanziaria di "Solo" è risultata pesantemente al di sotto delle previsioni.

Box Office Usa, 'solo' 83 milioni all'esordio per Solo: A Star Wars Story Ancora Disney in testa al box office Usa. Se non è Marvel, è Lucasfilm.

Sia a livello nazionale che internazionale, la storia di un giovane Han Solo che intraprende la sua "carriera" di contrabbandiere non ha portato al cinema un numero accettabile di spettatori. In realtà il film è divertente e davvero ben fatto, e il sottoscritto non solo è d'accordo con la parte di recensioni positive, ma Solo: A Star Wars Story è "Trilogia originale" al 100% e Ron Howard ha fatto un lavoro di pregio non solo salvando un film che rischiava di diventare una parodia, ma portandolo al livello qualitativo di "Rogue One", e il sospetto è che la deludente performance al box-office sia figlia di un pregiudizio che andrebbe superato.

Tornando a Ron Howard, il regista ha utilizzato Twitter per dare una una risposta ad un fan confermando che Solo "non ha rispettato le proiezioni", ma lo definisce "un nuovo primato personale". Inoltre incoraggia i fan a vederlo "sul grande schermo". Se si parla di numeri, Howard ha ragione sul fatto che il film sia un successo a livello personale visto che il suo precedente weekend di apertura più alto come regista si è registrato con Il Codice da Vinci del 2006, che ha debuttato con 77 milioni di dollari, mentre "Solo" ha registrato un debutto da 83 milioni negli Stati Uniti.

Solo: A Star Wars Story - recensione del film di Ron Howard Alden Ehrenreich nei panni del celebre ruolo che fu di Harrison Ford. Leggete la nostra recensione in anteprima di Solo: A Star Wars Story

"Solo" che è arrivato nei cinema lo scorso 23 maggio, subito dopo Avengers: Infinity War e Deadpool 2, ha occupato una finestra di uscita inedita per i film di Star Wars, normalmente programmati a dicembre, oltre ad essere arrivato nelle sale a meno di sei mesi dal controverso Star Wars: Gli Ultimi Jedi.

Anche se gli elementi di collocazione rispetto all'uscita potrebbero aver contribuito alla deludente performance di "Solo", restiamo del parere che il film sia stato penalizzato da un pregiudizio a cui ha contribuito anche la sua travagliata produzione. Il 20 dicembre 2019 arriverà nelle sale l'Episodio IX di JJ Abrams che dovrebbe dare un po' di respiro alla saga secondo noi al centro di troppe polemiche che troppo spesso vanno oltre il fandom, apparendo fine a se stesse e sganciate dalla reale qualità dei film in oggetto.







Didn’t meet projections but amounts to a new personal best. check #SoloAStarWarsStory for balanced feedback & then C it on a big screen! https://t.co/QsOxOLuo22

— Ron Howard (@RealRonHoward) 27 maggio 2018

Fonte: Ron Howard