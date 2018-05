Stasera in tv: "Il mio grosso grasso matrimonio greco 2" su Canale 5

Di Pietro Ferraro lunedì 28 maggio 2018

Canale 5 stasera propone "Il mio grosso grasso matrimonio greco 2", film commedia del 2016 diretto da Kirk Jones e interpretato da Nia Vardalos, Michael Constantine, John Corbett, Elena Kampouris e Lainie Kazan.





Cast e personaggi

Nia Vardalos: Fotoula "Toula" Portokalos

Michael Constantine: Kostas "Gus" Portokalos

John Corbett: Ian Miller

Elena Kampouris: Paris Miller

Lainie Kazan: Maria Portokalos

Andrea Martin: zia Voula

Louis Mandylor: Nick Portokalos

Ian Gomez: Mike

Gerry Mendicino: zio Taki

Joey Fatone: Angelo

Gia Carides: Nikki

Alex Wolff: Bennett

John Stamos: George

Rita Wilson: Anna

Mark Margolis: Panos

Doppiatori italiani

Tatiana Dessi: Toula Portokalos

Bruno Alessandro: Gus Portokalos

Vittorio Guerrieri: Ian Miller

Joy Saltarelli: Paris Miller

Rita Savagnone: Maria Portokalos

Paola Giannetti: zia Voula

Luigi Ferraro: Nick Portokalos

Enzo Avolio: Mike

Gerolamo Alchieri: zio Taki

Simone Mori: Angelo

Stella Musy: Nikki

Stefano Sperduti: Bennett

Francesco Prando: George

Patrizia Burul: Anna

Nino Prester: Panos





Trama e recensione

Il mio grosso grasso matrimonio greco 2 è scritto dalla candidata all'Oscar Nia Vardalos, protagonista insieme a tutto il cast dell'originale. Questo sequel rivela un segreto di famiglia dei Portokalos che porterà gli amati personaggi del primo film di nuovo insieme per un matrimonio ancora più grande, grosso e soprattutto greco. Toula e Ian sono ancora sposati, ma hanno speso la maggior parte del loro tempo a confrontarsi e trattare con la loro figlia adolescente (Arielle Sugarman) che vuole solo allontanarsi dalla sua famiglia.

Il mio grosso grasso matrimonio greco 2: recensione Protagonista e sceneggiatrice anche di questo sequel, Nia Vardalos ritorna ad uno dei suoi progetti più fortunati. Leggete la nostra recensione de Il mio grosso grasso matrimonio greco 2





Curiosità



Ci sono voluti 13 anni per realizzare queto sequel che include gran parte del cast e della troupe dell'originale Il mio grosso grasso matrimonio greco (2002).



Nel film appare l'attore Ian Gomez (Mike), marito di Nia Vardalos nella vita reale.



Il film è stato girato girato in Canada nella zona di Greektown a Toronto.



Il film è diretto da Kirk Jones (Nanny McPhee- Tata Matilda; Svegliati Ned), e prodotto come l'originale da Rita Wilson e Tom Hanks.



Non solo Il Mio Grosso Grasso Matrimonio Greco è finito per diventare la commedia romantica di maggior successo di tutti i tempi, incassando più di 245 milioni di dollari ai botteghini statunitensi (368 nel mondo), ma ha dato vita ad una scia di fan internazionali, che si sono immedesimati con i membri delle proprie famiglie arrivando addirittura a citare a memoria alcuni dialoghi del film. Attirando spettatori di ogni età, è diventato un punto di riferimento del genere.



Nonostante il successo, per la Vardalos la realizzazione di un sequel non era una priorità. Malgrado l’ondata dei successi raccolti dal primo film, la Vardalos ha lottato nella vita privata per avere un figlio. Ma la gioia non ha tardato ad arrivare. Nell’ aprile del 2013, è diventato di dominio pubblico attraverso il suo bestseller del New York Times "Instant Mom", il racconto di come lei ed il marito Ian Gomez abbiano incontrato ed adottato la loro figlia Ilaria, una bambina di tre anni, attraverso l’affidamento...con un preavviso di sole 14 ore. Avendo per dieci anni tentato di diventare madre, la Vardalos si è gettata a capofitto nelle gioie della maternità.



Il primo giorno di scuola materna di sua figlia, la Vardalos ricorda: “Piangevo a dirotto all’idea che mia figlia iniziasse la scuola. Un'altra mamma, penso nel vano tentativo di consolarmi, ha affermato: ‘Tra 13 anni, andranno al college ed andranno via di casa’ ". E' stato proprio in quel momento che alla scrittrice/attrice è balenata l’idea del sequel. Di fatti la Vardalos sostiene sorridendo: "Il panico e la paura scaturiti dal pensiero che mia figlia mi avrebbe abbandonata, mi hanno fatto pensare di essere simile ai miei prepotenti e soffocanti genitori greci".



Nia Vardalos ha iniziato a scrivere il sequel immaginando quale potesse essere 10 anni dopo la vita familiare dei Portokalos e dei Miller. Pur essendo sempre innamorati, Toula e Ian come tutte le coppie con figli adolescenti, cercano di trovare l'equilibrio tra il tempo da dedicare ai figli e a loro stessi. Toula da parte sua ha anche un bel daffare con i suoi anziani genitori, l'irrefrenabile Maria e l’irascibile Gus, per non parlare delle infinite esigenze di cugini e amici.



Nia Vardalos ha scritto la sceneggiatura nell’arco di quattro anni. E commenta: "A dimostrazione che la pressione che accompagna l'esperienza della genitorialità femminile è enorme e autolesionista. Mi sono resa conto di non poter contemporaneamente fare volontariato a scuola di mia figlia, lavorare, dedicare del tempo alla mia famiglia ed ai miei genitori. Non posso essere ovunque, eppure c’ho provato. "Quando è uscita la notizia del sequel, i fan sono andati in estasi. Con il suo particolare modo di fare, la Vardalos ha scritto su Twitter: "Ora che sto vivendo la maternità mi sento pronta a scrivere un nuovo capitolo. Qualcuno penserà che ho finito i soldi, oppure che voglio baciare di nuovo John Corbett. Una delle due è vera".



Il film costato 18 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 89.







La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di Christopher Lennertz (Come ammazzare il capo... e vivere felici, Think Like a Man, Poliziotto in prova, Baywatch).

(Come ammazzare il capo... e vivere felici, Think Like a Man, Poliziotto in prova, Baywatch).

La colonna sonora include i brani: "Strangers In Love" di Parisian, "White Wedding" di George Kostoglou, "We Are Family" di Mandisa, "Pou Pige Tosi Agapi" di Helena Paparizou, "Walk Like An Egyptian" delle Bangles, "All Of Me" di John Legend, "Gilkia Constantia" di Alexandros Xenofontos, "Yiamas Dance" e "Maria S'agapo" di Yiamas Music, "Even More Mine" di Rita Wilson.



TRACK LISTINGS:

1. Maria S'agapo - Yiamas Music

2. Zorbas - Chris Lennertz

3. Cool Again - Chris Lennertz

4. Northwestern U - Chris Lennertz

5. Even More Mine - Rita Wilson

6. Strangers in Love - Parisian

7. Son for Paris - Chris Lennertz

8. On Strike - Chris Lennertz

9. Will You Marry Me? - Chris Lennertz

10. White Wedding - George Kostoglou

11. We Are Family - Mandisa

12. Paris Accepted/Nyu - Chris Lennertz

13. Chocolate Baklava - Chris Lennertz

14. Secrets - Chris Lennertz

15. Pou Pige Tosi Agapi - Helena Paparizou

16. Party Prep - Chris Lennertz

17. Arrival/Prom Dress - Chris Lennertz

18. Yiamas Dance - Yiamas Music

19. Walk Like An Egyptian - the Bangles

20. Gilkia Constantia - Alex Xenofontos

21. A Good Life - Chris Lennertz