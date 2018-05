Black Panther: Shuri è ufficialmente una Principessa Disney

Di Pietro Ferraro martedì 29 maggio 2018

La Shuri di Letitia Wright del film "Black Panther" è stata eletta Principessa Disney ufficiale.

Black Panther della Marvel è stato sorprendente a più livelli, così come le interpretazioni del ricco cast che ha incluso la coraggiosa, spassosa e un po' presuntuosa Shuri di Letitia Wright, sorella di T'Challa e genio della tecnologia, una sorta di mix wakandiano e al femminile di Tony Stark e il "Q" di James Bond con l'aggiunta di un entusiasmo adolescenziale alla Peter Parker.

Shuri è un personaggio chiaramente creato per gli spettatori adolescenti, un po' come accaduto con il ragazzino di Iron Man 3, ma alla fine la sua simpatia e quella divertita arroganza l'hanno resa uno dei personaggi femminili più intriganti del film. In seguito l'abbiamo ritrovata in "Infinity War" chiaramente più sacrificata, ma sempre pronta a farsi valere. Ora che il futuro di Wakanda e del resto dell'universo è stato cambiato, Shuri potrebbe dover prendersi alcune responsabilità come il trono. Quando è stato chiesto di questa possibilità a Letitia Wright. l'attrice ha risposto che lo farà, se necessario, e ha anche parlato del fatto di essere diventata una Principessa Disney ufficiale.

A Letitia Wright, apparsa al Comic-Con di MCM a Londra durante il fine settimana, è stato chiesto della possibilità di dover sostituire Chadwick Boseman in Avengers 4. L'attrice ha detto di essere pronta a salire al trono e indossare il costume di Black Panther, ma lo dice solo in riferimento ai fumetti per non rovinare nulla: "Se stessimo parlando di un'adattamento fedele dei fumetti, sì".

I dettagli della trama di Avengers 4 sono tenuti nel più stretto riserbo, ma nei fumetti di Black Panther, Shuri si fa avanti per indossare il costume. Inoltre lei si è preparata per quel momento per tutta la sua vita, elemento ironicamente accennato nel film quando viene chiesto se ci siano sfidanti al trono per il T'Challa di Ryan Coogler e Shuri alza divertita la mano.

Letitia Wright ha recentemente appreso di essere diventata ufficialmente una Principessa Disney e di non essere sicura di poter essere considerata un modello, ma dopo la comprensibile sorpresa iniziale: "Ero tipo, che cosa è questa pressione da Principessa Disney? Devo essere perfetta?", si è poi resa conto che in realtà è un grande ruolo da ricoprire.

Poi ho capito che tutti sono così smaniosi di avere un diverso tipo di personaggio femminile nell'universo Marvel e nell'universo Disney. E ci sarà molto, molto di più, non sarò l'unica Principessa Disney ad emergere e a rivendicare quel titolo.

Letitia Wright ha detto di sentirsi onorata di essere una Principessa Disney aggiungendo che è ancora più interessante perché ciò significa che ci saranno action figures diverse dal solito.

Sono così onorata, seriamente, sono cresciuta con i film Disney e sono cresciuta con le Principesse Disney e non mi assomigliavano molto, ma ora posso andare a comprare un action figure e dire che sono una Principessa Disney...Vai cosi!

L'Universo Cinematografico Marvel sta rapidamente ridefinendo il ruolo delle Principesse Disney con donne forti e supereroine, e Shuri ne è una parte significativa e rappresentativa, insieme a Vedova Nera, Scarlet Witch, Wasp, Captain Marvel, Gamora, Nebula, Mantis e molte altre.

Fonte: Deadline