Alan Rickman: all'asta lettere dell'attore che rivelano retroscena di Harry Potter

Di Pietro Ferraro martedì 29 maggio 2018

Alcune lettere di Alan Rickman messe all'asta rivelano alcune difficoltà incontrate nella sua lunga permanenza come attore della saga di "Harry Potter".

Scritti, diari, copioni e lettere di Alan Rickman sono state messe all'asta presso l'ABA Rare Book Fair di Londra. Oltre alle sceneggiature personali di Rickman di Robin Hood - Principe dei Ladri e Trappola di cristallo - Die Hard, in vendita ci sono anche lettere personali che rivelano una certa frustrazione del defunto attore rispetto al suo personaggio Severus Piton, che Rickman ha impersonato per 10 anni nella saga di Harry Potter. Le lettere includono missive di Alan Rickman alla creatrice di Harry Potter, J.K. Rowling, e una lettera del produttore David Heyman che mostrano che un così lungo periodo nei panni dello stesso personaggio non sono sempre rose e fiori.

Una delle lettere più interessanti è quella che il produttore di Harry Potter, David Heyman, ha inviato ad Alan Rickman per ringraziarlo per aver lavorato al secondo film, "La Camera dei Segreti". Nella lettera Heyman oltre a ringraziare Rickman per aver contribuito a rendere il film un grande successo affronta il fatto che Rickman non fosse sempre d'accordo con le decisioni prese riguardo al suo personaggio Piton.

Grazie per aver reso HP2 un successo. So che, a volte, sei frustrato ma ti prego di sapere che sei parte integrante dei film e sei geniale.

Tra gli scritti ci sono anche degli appunti che Alan Rickman scrisse mentre lavorava al film "Il Principe Mezzosangue". Rickman ha intitolato le note "Dentro la testa di Piton / Inside Snape's Head" e sottolineava come secondo lui il regista David Yates non stesse stesse facendo giustizia al personaggio di Piton, insinuando che il regista stesse approcciando la trama del personaggio e la sua caratterizzazione esclusivamente per assecondare un pubblico più giovane.

È come se David Yates avesse deciso che questo non è importante nello schema delle cose, vale a dire l'appello ad un pubblico di adolescenti.

la collezione all'asta include anche una lettera inviata dalla scrittrice J.K. Rowling ad Alan Rickman in cui la creatrice di Harry Potter ringrazia il defunto attore per "rendere giustizia al mio personaggio più complesso". Dopo che Rickman è scomparso nel 2016, l'autrice ha rivelato di aver sempre svelato all'attore "cosa si celava dietro ogni parola", una cosa che era profondamente importante per Rickman che ha imparato presto che Snape era un personaggio complicato, molto sfaccettato e che le sue azioni non erano così prevedibili come apparivano.

Scritti, lettere e copioni dell'amato Alan Rickman andranno all'asta per un valore totale che si stima sfiori il milione di dollari.

Fonte: Independent UK