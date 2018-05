Dance Again With Me Heywood, James Ivory narratore per Michele Dioma

Di Federico Boni martedì 29 maggio 2018

Infaticabile 90enne.

Fresco vincitore di un Oscar grazie alla sceneggiatura non originale di Chiamami col tuo nome, il 90enne James Ivory aggiungerà un altro ruolo alla sua infinita e variegata carriera con Dance Again With Me Heywood, primo film in lingua inglese di Michele Dioma, 35enne regista napoletano di "Sweet Democracy". Ivory farà da narratore.

Il film è descritto come una fiaba, orientata verso il pubblico degli adolescenti. Racconta la storia di un uomo solitario che a New York diventa amico di una giovane donna attraverso un amore condiviso per la danza. Entrambi soffrono della sindrome di Moon's Butterfly, che li rende invisibili a tutti tranne che ai portatori della malattia.

Protagonisti della pellicola Giorgio Arcelli Fontana e Ottavia Orticello. Le riprese dovrebbero concludersi a fine luglio, con l'uscita del film a novembre. Diventato il premio Oscar più 'anziano' di sempre, Ivory è impegnato anche con altre due produzioni italiane, che lo vedranno nei panni di produttore esecutivo. Un biopic su Jimmy Roselli, famoso crooner italo-americano rivale di Sinatra, e l'adattamento di Il carteggio Aspern di Henry James. L'ultimo film da regista di Ivory è Quella sera dorata.

Fonte: HollywoodReporter