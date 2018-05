Jurassic Park: Iron Studios presenta il diorama "T-Rex Attack"

Di Pietro Ferraro martedì 29 maggio 2018

Iron Studios annuncia un nuovo spettacolare diorama ispirato ad una scene più iconiche dell'originale "Jurassic Park".

Il prossimo 7 giugno arriva nei cinema italiani l'atteso Jurassic World: Il Regno Distrutto, quinto film della serie Jurassic Park che proverà adare una svolta al franchise cambiando scenario e portando i dinosauri sulla terraferma, come accaduto nel sequel Il mondo perduto - Jurassic Park del 1997, ma stavolta ci saranno tematiche inedite rispetto a quel film che era un chiaro omaggio al classico King Kong. Jurassic World 2 amplierà il discorso dei dinosauri addestrati e utilizzati come armi, i diritti degli animali venduti al miglior offerente e si riprenderà il concept ricorrente del franchise, quello della manipolazione genetica e della creazione di letali ibridi.

In attesa di goderci Jurassic World: Il Regno Distrutto in sala, torniamo a parlare dell'immarcescibile Jurassic Park originale diretto da Steven Spielberg e basato sull'omonimo romanzo del 1990 di Michael Crichton, film che diventò una tappa fondamentale per gli effetti speciali cinematografici oltre a scatenare nel mondo una vera mania per i dinosauri che si trasformò in un fenomeno globale.

Iron Studios ha presentato un nuovo spettacolare diorama realizzata in scala 1/10, il "Jurassic Park T-Rex Attack Diorama Set" che ci riporta sull'immaginaria Isla Nublar, situata al largo della costa pacifica dell'America centrale vicino al Costa Rica, dove il filantropo miliardario John Hammond e un piccolo team di scienziati genetisti hanno creato un parco naturale di dinosauri clonati. Quando un sabotaggio porta ad un arresto catastrofico degli impianti di energia e delle misure di sicurezza del parco, un piccolo gruppo di visitatori, insieme ai nipoti di Hammond, cercano di sopravvivere e fuggire dalla pericolosa isola.

Basato su riferimenti originali del film, il diorama "T-Rex Attack" di Iron Studios è realizzato in Polystone e dipinto a mano. Il diorama che riproduce una delle sequenze più iconiche del film, è fornito di funzione luminosa a LED che illumina il programma CD-Rom interno dell'automobile e le luci dell'auto. Guida, fascicoli e mappe del parco sono incluse.

Il set include anche la base per la ricreazione dell'ambiente "recinzione, base, funi metalliche, piante" insieme a vetri rotti ed effetti pozzanghera realistici . Il set include inoltre le figures di Tim e Alex Murphy, Alan Grant e del Dr. Ian Malcolm, due vetture Jungle Explorer 04 (danneggiata) e 05 (con apertura sportello anteriore destro), una base centrale (collegamento tra SET A e SET B), un'illustrazione e una card esclusiva del film basata sulle iconiche card degli anni '90.