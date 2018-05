Nastri D'Argento 2018, le nomination - Loro, A casa tutti bene e Ammore e malavita davanti a tutti

Di Federico Boni martedì 29 maggio 2018

Ecco i candidati ai premi assegnati dai critici cinematografici italiani.

Nastri D'Argento 2018 d'autore, con grandi firme in corsa per i premi assegnati dal Sindacato nazionale giornalisti cinematografici italiani (SNGCI). A guidare il listone delle nomination con 12 candidature Loro di Paolo Sorrentino, di fatto tramutato in un unico film, Ammore e malavita dei Manetti Bros., già in trionfo ai David, e A casa tutti bene di Gabriele Muccino, già premiato con un Nastro speciale all’ intero cast.

47 i film nominati, selezionati tra 134 titoli in uscita dal 1° giugno 2017 al 31 maggio 2018 (tra i quali 47 opere prime e ben 51 commedie), con A Ciambra, Chiamami col tuo nome, Dogman e Lazzaro Felice al fianco di Loro nella magica cinquina per il miglior film. Tra i registi, con Sorrentino, Garrone e Guadagnino sono candidati anche Gabriele Muccino, Ferzan Ozpetek, Paolo Franchi e Susanna Nicchiarelli. Tra i titoli più ‘nominati’ anche Napoli velata, Nico,1988, Figlia mia, The Place e - tra le commedie - Benedetta follia, Come un gatto in tangenziale e Smetto quando voglio-Ad Honorem, in competizione con Io sono tempesta e Metti la nonna in freezer.

Tra i registi esordienti in nomination Dario Albertini (Manuel), Valerio Attanasio (Il Tuttofare), Donato Carrisi (La ragazza nella nebbia), Fabio e Damiano D’Innocenzo (La terra dell’abbastanza) e Annarita Zambrano (Dopo la guerra), mentre tra gli attori protagonisti Marcello Fonte, appena premiato a Cannes con Dogman, è stato candidato in coppia con Edoardo Pesce e dovrà battere Giuseppe Battiston, Alessio Boni, Valerio Mastandrea e Toni Servillo. Non protagonisti Peppe Barra, Stefano Fresi, Vinicio Marchioni, Riccardo Scamarcio e Thomas Trabacchi. Le attrici protagoniste sono Valeria Golino e Alba Rohrwacher, Lucia Mascino, Giovanna Mezzogiorno, Luisa Ranieri ed Elena Sofia Ricci, con Adriana Asti, Nicoletta Braschi, Sabrina Ferilli, Anna Foglietta e Kasia Smutniak tra le non protagoniste. Oltre alle tradizionali ‘cinquine’, per la prima volta una speciale sezione è stata dedicata agli interpreti della commedia, che festeggia il suo decimo anno nel palmarès dei Nastri, con in ordine alfabetico: Sonia Bergamasco, Barbara Bouchet, Paola Cortellesi, Claudia Gerini e Serena Rossi in coppia, Miriam Leone, Ilenia Pastorelli e Sara Serraiocco e, al maschile, Antonio Albanese, insieme Carlo Buccirosso e Giampaolo Morelli, Sergio Castellitto, Edoardo Leo, Marco Giallini, Massimo Popolizio e Carlo Verdone.

L’annuncio ufficiale delle candidature oggi a Roma, in occasione dell’evento che tradizionalmente festeggia candidati e premi speciali. Protagonisti della serata - nel corso della quale saranno proclamati a sorpresa anche i vincitori dei cinque Nastri tecnici per fotografia, scenografia, costumi, montaggio, sonoro in presa diretta - i vincitori dei Nastri ‘eccellenti’ del 2018, assegnati dal Direttivo del Sindacato Giornalisti Cinematografici che organizza i Premi dal 1946. Paolo Taviani riceve un Nastro speciale per Una questione privata, anche in omaggio al fratello Vittorio. A Gigi Proietti (Il premio di Alessandro Gassmann) un Nastro alla carriera.

Sabato 30 giugno a Taormina la serata di premiazione.

Nastri D'Argento 2018 le nomination

-A CIAMBRA - Jonas CARPIGNANO

-CHIAMAMI COL TUO NOME - Luca GUADAGNINO

-DOGMAN - Matteo GARRONE

-LAZZARO FELICE - Alice ROHRWACHER

-LORO - Paolo SORRENTINO

MIGLIORE REGIA

-Paolo FRANCHI - DOVE NON HO MAI ABITATO

-Matteo GARRONE - DOGMAN

-Luca GUADAGNINO - CHIAMAMI COL TUO NOME

-Gabriele MUCCINO - A CASA TUTTI BENE

-Susanna NICCHIARELLI - NICO, 1988

-Ferzan OZPETEK - NAPOLI VELATA

-Paolo SORRENTINO - LORO



MIGLIOR REGISTA ESORDIENTE

-Dario ALBERTINI - MANUEL

-Valerio ATTANASIO - IL TUTTOFARE

-Donato CARRISI - LA RAGAZZA NELLA NEBBIA

-Fabio D'INNOCENZO, Damiano D'INNOCENZO - LA TERRA DELL’ABBASTANZA

-Annarita ZAMBRANO - DOPO LA GUERRA

MIGLIOR PRODUTTORE

-ARCHIMEDE e RAI CINEMA - Matteo GARRONE e Paolo DEL BROCCO - DOGMAN

-INDIGO FILM- Nicola GIULIANO, Francesca CIMA, Carlotta CALORI, Viola PRESTIERI - LORO, IL RAGAZZO INVISIBILE-SECONDA GENERAZIONE

-LOTUS PRODUCTION (società LEONE FILM GROUP) - Marco BELARDI (con RAI CINEMA)- A CASA TUTTI BENE - HOTEL GAGARIN

LOTUS è anche candidata per la produzione esecutiva di THE PLACE

-MADELEINE- Carlo MACCHITELLA e MANETTI BROS. FILM (con RAI Cinema) - AMMORE E MALAVITA

-MEDUSA FILM - Giampaolo LETTA - THE PLACE

-PEPITO PRODUZIONI Agostino, Maria Grazia, Giuseppe SACCA’ (con RAI CINEMA) - LA TERRA DELL’ABBASTANZA e in associazione con Achab Film e in collaborazione con Gran Torino Productions - DOVE NON HO MAI ABITATO

-V IVO FILM - Marta DONZELLI, Gregorio PAONESSA (con RAI CINEMA) - NICO, 1988 e con COLORADO FILM e RAI CINEMA - FIGLIA MIA

MIGLIORE COMMEDIA

AMMORE E MALAVITA - MANETTI BROS.

ùùùBENEDETTA FOLLIA - Carlo VERDONE

BRUTTI E CATTIVI - Cosimo GOMEZ

COME UN GATTO IN TANGENZIALE - Riccardo MILANI

IO SONO TEMPESTA - Daniele LUCHETTI

METTI LA NONNA IN FREEZER - Giancarlo FONTANA, Giuseppe G. STASI

SMETTO QUANDO VOGLIO - AD HONOREM - Sydney SIBILIA

SOGGETTO

-FIGLIA MIA - Laura BISPURI, Francesca MANIERI

-IO C’E’ - Alessandro ARONADIO, Renato SANNIO, Edoardo LEO

-L’EQUILIBRIO - Vincenzo MARRA

-L’ESODO - Ciro FORMISANO

-L’ORDINE DELLE COSE - Marco PETTENELLO, Andrea SEGRE

-MADE IN ITALY - Luciano LIGABUE

-UNA FAMIGLIA - Andrea CEDROLA, Stefano GRASSO, Sebastiano RISO

SCENEGGIATURA

-A CASA TUTTI BENE - Gabriele MUCCINO, Paolo COSTELLA con la collaborazione di Sabrina IMPACCIATORE

-DOGMAN - Ugo CHITI, Massimo GAUDIOSO, Matteo GARRONE

-L’INTRUSA - Leonardo DI COSTANZO, Maurizio BRAUCCI, Bruno OLIVIERO

-LORO - Paolo SORRENTINO, Umberto CONTARELLO

-NICO,1988 - Susanna NICCHIARELLI



MIGLIOR ATTORE PROTAGONISTA

-Giuseppe BATTISTON - DOPO LA GUERRA - FINCHÈ C’È PROSECCO C’È SPERANZA

-Alessio BONI - LA RAGAZZA NELLA NEBBIA, RESPIRI

-Marcello FONTE – Edoardo PESCE - DOGMAN

-Valerio MASTANDREA - THE PLACE

-Toni SERVILLO - LORO

MIGLIORE ATTRICE PROTAGONISTA

-Valeria GOLINO, Alba ROHRWACHER - FIGLIA MIA

-Lucia MASCINO - AMORI CHE NON SANNO STARE AL MONDO

-Giovanna MEZZOGIORNO - NAPOLI VELATA

-Luisa RANIERI - VELENO

-Elena Sofia RICCI - LORO

MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA

-Peppe BARRA - NAPOLI VELATA

-Stefano FRESI - SMETTO QUANDO VOGLIO -AD HONOREM, NOVE LUNE E MEZZA

-Vinicio MARCHIONI - IL CONTAGIO, THE PLACE

-Riccardo SCAMARCIO - LORO

-Thomas TRABACCHI - AMORI CHE NON SANNO STARE AL MONDO - NICO,1988

MIGLIORE ATTRICE NON PROTAGONISTA

Adriana ASTI - NOME DI DONNA

Nicoletta BRASCHI - LAZZARO FELICE

Sabrina FERILLI - THE PLACE

Anna FOGLIETTA - IL CONTAGIO, IL PREMIO

Kasia SMUTNIAK - LORO





PER IL DECENNALE DEL ‘NASTRO d’ARGENTO’ ALLA COMMEDIA

MIGLIOR ATTORE COMMEDIA 2018

-Antonio ALBANESE - COME UN GATTO IN TANGENZIALE

-Carlo BUCCIROSSO, Giampaolo MORELLI - AMMORE E MALAVITA

-Sergio CASTELLITTO - IL TUTTOFARE

-Edoardo LEO - SMETTO QUANDO VOGLIO, IO C’È

-Marco GIALLINI - IO SONO TEMPESTA

-Massimo POPOLIZIO - SONO TORNATO

-Carlo VERDONE - BENEDETTA FOLLIA

MIGLIORE ATTRICE COMMEDIA 2018

-Sonia BERGAMASCO - COME UN GATTO IN TANGENZIALE

-Barbara BOUCHET - METTI LA NONNA IN FREEZER

-Paola CORTELLESI - COME UN GATTO IN TANGENZIALE

-Claudia GERINI, Serena ROSSI - AMMORE E MALAVITA

-Miriam LEONE - METTI LA NONNA IN FREEZER

-Ilenia PASTORELLI - BENEDETTA FOLLIA

-Sara SERRAIOCCO - BRUTTI E CATTIVI



FOTOGRAFIA

Francesca AMITRANO - AMMORE E MALAVITA

Marco BASSANO - MADE IN ITALY

Luca BIGAZZI - LORO, ELLA & JOHN- THE LEISURE SEEKER

Gian Filippo CORTICELLI - NAPOLI VELATA

Vladan RADOVIC - FIGLIA MIA, SMETTO QUANDO VOGLIO - AD HONOREM

SCENOGRAFIA

Giorgio BARULLO - DOVE NON HO MAI ABITATO

Dimitri CAPUANI - DOGMAN

Emita FRIGATO - LAZZARO FELICE

Ivana GARGIULO - NAPOLI VELATA

Rita RABASSINI - IL RAGAZZO INVISIBILE-SECONDA GENERAZIONE



COSTUMI

Massimo CANTINI PARRINI - DOGMAN, LA TERRA DELL’ABBASTANZA

Alessandro LAI - NAPOLI VELATA

Carlo POGGIOLI - LORO

Daniela SALERNITANO - AMMORE E MALAVITA

Nicoletta TARANTA - AGADAH, A CIAMBRA



MONTAGGIO

Claudio DI MAURO - A CASA TUTTI BENE

Walter FASANO - CHIAMAMI COL TUO NOME

Giogio’ FRANCHINI - MADE IN ITALY, RICCARDO VA ALL’INFERNO

Marco SPOLETINI - DOGMAN

Cristiano TRAVAGLIOLI - LORO

SONORO in PRESA DIRETTA

Lavinia BURCHERI - AMMORE E MALAVITA

Stefano CAMPUS - FIGLIA MIA

Fabio CONCA - NAPOLI VELATA

Adriano DI LORENZO - NICO 1988

Maricetta LOMBARDO - DOGMAN, L’INTRUSA

COLONNA SONORA

-Pasquale CATALANO - NAPOLI VELATA

-Antonio FRESA e Luigi SCIALDONE - GATTA CENERENTOLA

-GATTO CILIEGIA CONTRO IL GRANDE FREDDO - NICO,1988

-Luciano LIGABUE - MADE IN ITALY

-Lele MARCHITELLI - LORO

-Nicola PIOVANI - A CASA TUTTI BENE

-PIVIO E ALDO DE SCALZI - liriche di NELSON - AMMORE E MALAVITA

CANZONI ORIGINALI

-AMORI CHE NON SANNO STARE AL MONDO Musica di Giovanni TRUPPI, Valerio VIGLIAR - Testi di Giovanni TRUPPI. Interpretata da Giovanni TRUPPI. - da Amori che non sanno stare al mondo

-ARRIVANO I PROF Musica e testi di Rocco PAGLIAURULO, Fabio CLEMENTI, Alessandro MERLI - Interpretata da Rocco HUNT - da Arrivano i prof

-BANG BANG Musica di PIVIO & Aldo DE SCALZI - liriche di NELSON - interpretata da Serena ROSSI, Franco RICCIARDI, Giampaolo MORELLI - da Ammore e malavita

-DURANGO BLUES Musica di Michele BRAGA. Testi di Elisa GIACOMINI - Interpretata da Elisa ZOOT - da Benedetta follia

-FIDATI DI ME Musica e testi di Mauro PAGANI - interpretata da Massimo RANIERI, Antonella LO COCO - da Riccardo va all’Inferno

-HO CAMBIATO I PIANI Musica e testi di Niccolò AGLIARDI, Edwyn ROBERTS - Interpretata da ARISA - da Nove lune e mezza

-PROOF Musica e testi di Maurizio FILARDO, WRONGONYOU - interpretata da Matilda DE ANGELIS - da Il premio

-SCONNESSI Scritta da Carolina REY, Marco CANIGIULA, Francesco SPONTA, Marco DI MARTINO e Cristiano Turrini. Interpretata da Carolina REY - da Sconnessi

-THE PLACE. Musica di Marco GUAZZONE, Giovanna GARDELLI, Matteo CURALLO - Stefano COSTANTINI, Edoardo CICCHINELLI. Testi di Marco GUAZZONE, Giovanna GARDELLI - Interpretata da Marianne MIRAGE da The Place

-TIEMP’E VELENO Musica e testi di Enzo GRAGNANIELLO - Interpretata da Enzo GRAGNANIELLO, Marco MASSINO, Sacha RICCI da Veleno