La fonte meravigliosa, Zack Snyder firma il remake

Di Federico Boni martedì 29 maggio 2018

Zack Snyder è pronto a tornare sul set per girare il remake de La Fonte Meravigliosa.

Justice League: Zack Snyder abbandona per un lutto in famiglia, Joss Whedon terminerà il film Zack Snyder abbandona "Justice League" dopo un tragico lutto per stare vicino alla sua famiglia . Abbandonato Justice League e l'intero Universo DC per il terribile lutto che ha colpito la sua famiglia, Zack Snyder è pronto a tornare sul set con il più inatteso dei progetti.

Un nuovo adattamento de La fonte meravigliosa, romanzo del 1943 scritto da Ayn Rand sei anni dopo portato al cinema da King Vidor con Gary Cooper protagonista. Ad annunciare il tutto lo stesso Snyder, ad un fan su Vero, che ha così posticipato la realizzazione di The Last Photograph, war movie ambientato in Afghanistan. Sono anni che il regista culla l'idea di adattare il romanzo di Rand, negli anni '70 avvicinato anche da Michael Cimino, con Clint Eastwood in corsa per il ruolo principale. Nei primi anni '2000 ci provò persino Francis Ford Coppola, con il suo progetto dei sogni Megalopolis, mai realizzato a causa dei costi esorbitanti.

Ispirato a Frank Lloyd Wright, genio americano dell'architettura autore di capolavori come il museo Guggenheim, La fonte meravigliosa è la storia di Howard Roark, giovane architetto di talento deciso a rinunciare a fama e carriera e a lottare contro i pregiudizi e le convenzioni, pur di affermare il proprio genio. Nella sua battaglia contro lo status quo e per il diritto all'arte vera, libera e creatrice, Howard si imbatte in ogni variante di corruzione umana, inclusi un rivale senza scrupoli e privo di morale, Peter Keatin e un potente editore, Ellsworth Toohey. È anche la storia di un amore contrastato, struggente e impossibile che si intreccerà indissolubilmente con la vita e la carriera di Howard.

Fonte: Comingsoon.net