Maleficent 2. iniziate le riprese: sinossi, cast e prima foto dal set

Di Pietro Ferraro mercoledì 30 maggio 2018

Le riprese di "Maleficent 2" con Angelina Jolie e Elle Fanning sono ufficialmente in corso.

Disney ha annunciato il via ufficiale alle riprese di Maleficent 2, sequel del live-action ispirato a La bella addormentata nel bosco che vede Angelina Jolie (Wanted) ed Elle Fanning (Super 8) di nuovo nei ruoli interpretati nel primo film. Le riprese si stanno svolgendo presso i Pinewood Studios nel Regno Unito. Lo studio ha anche confermato il cast completo e ha rilasciato una sinossi ufficiale che trovate a seguire.





Un'avventura fantasy che riprende diversi anni dopo Maleficent, in cui il pubblico ha appreso degli eventi che hanno indurito il cuore dell "cattiva" più famosa della Disney e l'hanno spinta a maledire una piccola principessa Aurora. "Maleficent II" continua ad esplorare la complessa relazione tra la fata munita di corna e colei che presto sarà regina, mentre formano nuove alleanze e affrontano nuovi avversari nella loro lotta per proteggere la brughiera e le creature magiche che vi risiedono.

Il cast di Maleficent 2 include Michelle Pfeiffer (Assassinio sull'Orient Express) come la Regina Ingrith, al fianco di Chiwetel Ejiofor (Doctor Strange), Ed Skrein (Deadpool) e Robert Lindsay (Wimbledon). Il cast è completato da Harris Dickinson (The Darkest Minds) come il Principe Filippo, Sam Riley (PPZ - Pride + Prejudice + Zombies) come Diaval, Imelda Staunton (Pride) come la fatina Giuggiola, Juno Temple (Espiazione) come la fatina Verdelia e la recentemente candidata all'Oscar Lesley Manville (Il filo nascosto) come la fatina Fiorina. Il film è diretto da Joachim Ronning (Pirati dei Caraibi - La Vendetta di Salazar) da una sceneggiatura di Linda Woolverton (Alice in Wonderland).

L'originale Maleficent, arrivato dopo l'Alice in Wonderland di Tim Burton, ha dato ufficialmente il via ai remake live-action di Disney. Il film ha incassato 758 milioni di dollari in tutto il mondo, successo che ha portato alla realizzazione dei live-action La Bella e la Bestia (1.264 miliardi), Cenerentola (543 milioni) e Il libro della giungla (966 milioni). Tra i remake live-action in cantiere attualmente ci sono Dumbo, Il re leone, Mulan e Aladdin.

Angelina Jolie torna alla recitazione dopo un periodo dedicato alla regia (Unbroken, Per primo hanno ucciso mio padre). L'ultimo ruolo della Jolie risale al 2015 in By The Sea, film che l'attrice ha anche diretto recitando al fianco di Brad Pitt. Angelina Jolie doveva recitare nel remake La moglie di Frankenstein, ma a seguito della cancellazione del progetto dovuta al fallimento del remake La Mummia con Tom Cruise, l'attrice ha accettato di girare Maleficent 2.







#Maleficent2, starring Angelina Jolie, Elle Fanning, and Michelle Pfeiffer, is now in production. pic.twitter.com/lQqMT7xPTQ

— Disney (@Disney) 29 maggio 2018

Fonte: Screen Rant