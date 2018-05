Jamie Foxx sarà Spawn per Todd McFarlane - è ufficiale

Il premio Oscar Jamie Foxx sarà Spawn per Todd McFarlane, qui sceneggiatore e regista del 'suo' più amato personaggio. Dopo mesi di rumor, è finalmente arrivata l'ufficialità, per quello che sarà il primo capitolo di una nuova trilogia. 21 anni fa, era il 1997, fu Michael Jai White ad indossare gli abiti di Al Simmons / Spawn nel film diretto da Mark A.Z. Dippé.

Prodotto dalla Blumhouse, il nuovo Spawn avrà un budget ridottissimo (10/15 milioni di dollari) e sarà non solo dark ma soprattutto ancor più "R-rated" di Deadpool. Queste le prime parole di McFarlane.

"Jamie è venuto nel mio ufficio cinque anni fa e aveva un'idea per Spawn, ne abbiamo parlato". "Non l'ho mai dimenticato, e quando stavo scrivendo questa sceneggiatura, lui era il mio protagonista e non l'ho mai lasciato andare. Quando ho finito, i miei agenti e tutti gli altri parlavano di quale attore scritturare, ho detto, "vado prima da Jamie e fino a quando non mi dice di no non voglio pensare a nessun altro perché non ho mai avuto nessun altro nella mia testa". Per fortuna, non se n'era dimenticato. Gli ho detto, 'Ehi, sono tornato per parlare di Spawn, di nuovo', e lui mi ha risposto 'facciamolo'".