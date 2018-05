The Strangers: Prey At Night - la colonna sonora del sequel horror di Johannes Roberts

Di Pietro Ferraro mercoledì 30 maggio 2018

The Strangers: Prey At Night debutta nei cinema italiani il 31 maggio e Blogo vi propone la colonna sonora ufficiale del sequel horror di Johannes Roberts.

Il 31 maggio debutta nelle sale italiane il thriller-horror The Strangers: Prey At Night, sequel del film del 2008 The Strangers. Questo secondo capitolo, diretto da Johannes Roberts, regista del recente thriller con squali 47 Metri, sposta e amplia l'azione "domestica" del film originale ad un desolato parcheggio per roulotte, riproponendo le efferate gesta di un terzetto di maniaci psicopatici mascherati stavolta perpetrate ai danni una famiglia in crisi.

The Strangers - Prey At Night: Recensione 10 anni dopo il primo capitolo, i tre psicopatici mascherati sono tornati.

Le musiche originali del film sono del compositore Adrian Johnston che ha composto al sua prima colonna sonora per il grande schermo nel 1996 musicando il dramma Jude con Kate Winslet. Altri crediti di Johnston includono musiche per il dramma Benvenuti a Sarajevo, il biopic Becoming Jane, il dramma romantico Ritorno a Brideshead e l'horror Isolation - La Fattoria del Terrore. Johnston è stato inoltre premiato con un BAFTA per la colonna sonora del film tv Capturing Mary e ha vinto un Emmy per le musiche della miniserie tv Shackleton.

Alla partitura strumentale composta da Adrian Johnston per "The Strangers: Prey At Night", che ammicca alle musiche di John Carpenter per il cult Halloween, si aggiunge una vera e propria compilation di hit anni '80 che accompagnano la baldoria di sangue dei killer mascherati, con brani di Kim Wilde, Bonnie Tyler, Air Supply, Tiffany ("I Think We're Alone Now") e Mental As Anything, di questi ultimi è stata scelta la hit "Live It Up" inclusa nella colonna sonora del film Mr. Crocodile Dundee.

TRACK LISTINGS:

1. Kids In America - Kim Wilde

2. The Strangers Prey At Night - Adrian Johnston

3. Gatlin Lake Getaway Welcomes You! - Adrian Johnston

4. Is Tamara Home? - Adrian Johnston

5. Is Somebody There? - Adrian Johnston

6. Live It Up (Remastered) - Adrian Johnston

7. Bathroom Assault - Adrian Johnston)

8. Under Siege - Adrian Johnston

9. On The Run - Adrian Johnston

10. But We’ve Just Started - Adrian Johnston

11. Cambodia - Kim Wilde

12. Hunted - Adrian Johnston

13. Remember That Time? - Adrian Johnston

14. Call 911 - Adrian Johnston

15. Total Eclipse Of The Heart (Long Version) - Bonnie Tyler

16. Pulled To Safety - Adrian Johnston

17. The Sheriff - Adrian Johnston

18. Inferno - Adrian Johnston

19. Making Love Out Of Nothing At All - Air Supply

20. The Bridge - Adrian Johnston

21. Deliverance - Adrian Johnston

22. End Titles - Adrian Johnston

23. Bonus Track - Adrian Johnston