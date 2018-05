AXL: trailer e poster dell'avventura fantascientifica con Alex Neustaedter e Thomas Jane

Di Pietro Ferraro mercoledì 30 maggio 2018

A.X.L.: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sull'avventura fantascientifica di Oliver Daly nei cinema americani dal 24 agosto 2018.

Disponibile un trailer di AXL, una nuova avventura fantascientifica che strizza l'occhio alle produzioni per famiglie targate "Amblin" degli anni '80, e che dispone di una locandina ufficiale che da inguaribili nostalgici ci ha riportato alla mente i bei tempi andati di Kyashan e il suo cane-robot Flender.

AXL è scritto e diretto da Oliver Daly, che nel 2015 ha ampliato un concept dal titolo "Miles" presentato in formato cortometraggio.

Il film vede protagonisti Alex Neustaedter lanciato dalla serie tv fantascientifica Colony, l'attrice e cantante Becky G. vista di recente nei panni di "Yellow Ranger" nel reboot Power Rangers e il veterano Thomas Jane (The Punisher, The Mist) che quest'anno vedremo anche nel reboot The Predator. Il cast è completato da Alex MacNicoll ("La Quinta Onda" e la serie tv "Transparent"), Eric Etebari ("2 Fast 2 Furious", "The Lincoln Lawyer"), Niko Guardado (la serie tv "I Goldberg"), Patricia De Leon (la serie tv "Lincoln Heights - Ritorno a casa") e Madeline Bertani (la serie tv "Here and Now").





Sullo sfondo dei classici film per famiglie degli anni '80 come "Corto Circuito" e "Navigator", "A.X.L." è una nuova avventura su uno sfortunato ciclista adolescente Miles (Alex Neustaedter), che si imbatte in un avanzato cane-robot militare, chiamato A.X.L.. Dotato di intelligenza artificiale di nuova generazione ma con il cuore di un cane, A.X.L. forma un legame emotivo con Miles, con grande dispiacere degli scienziati militari senza scrupoli che hanno creato A.X.L. e farebbero qualsiasi cosa per recuperarlo. Sapendo cosa è in gioco se A.X.L. venisse catturato, Miles si allea con la sua "cotta", la sveglia e intraprendente Sara (Becky G), per proteggere il suo nuovo migliore amico in un'avventura epica per tutta la famiglia.

AXL debutta nei cinema americani il 24 agosto 2018.