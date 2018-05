Spider-Man: due spettacolari cosplay ispirati al nuovo "Uomo Ragno" dell'Universo Cinematografico Marvel

Di Pietro Ferraro mercoledì 30 maggio 2018

Il nuovo Spider-Man dell'Universo Cinematografico Marvel omaggiato in due incredibili versioni cosplay.

Il mondo del Cosplay riflette appieno la passione per cinema, fumetti, serie tv anime e videogiochi nelle sua forma più entusiasta e partecipata. Non smetteremo mai di lodare il lavoro dei cosplayer che in alcune forme più professionali diventa un coinvolgente mix di creatività e tecnologia come nel caso dei Cosplay che andiamo a proporvi oggi.

La LensesFactoryHK nel suo catalogo di costumi ispirati al nuovo Spider-Man dell'Universo Cinematografico Marvel si è davvero superata, come si può notare in una paio di video condivisi su Twitter.





So in love with the texture on my suit! Spent around a year to develop all the texture! pic.twitter.com/MbpnzbPkb0

— Lenses_Factory_HK (@LensesFactoryHK) 28 maggio 2018

Nel primo video in mostra una maschera di Spider-Man munita di occhi meccanici che si aprono e chiudono come quelli del nuovo Spider-Man di Tom Holland, che è uno dei riferimenti diretti ai classici fumetti originali, alla stregua delle ragnatele alari mostrate nel reboot Spider-Man Homecoming.

LensesFactoryHK, azienda che ha sede a Hong Kong, si è concentrata su creazioni ispirate al nuovo Spider-Man di Marvel Studios nelle versioni viste in Captain America: Civil War, nel citato reboot Spider-Man: Homecoming, e tanto per non farsi mancare nulla, hanno creato anche una replica del nuovo costume "Iron Spider" con zampe meccaniche visto nel recente Avengers: Infinity War.







I'm ready for IW movie premiere tonight! @RobertDowneyJr please help me stop Karen! pic.twitter.com/o1t1NQCgma — Lenses_Factory_HK (@LensesFactoryHK) 25 aprile 2018

Fonte: Screen Rant