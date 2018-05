Stasera in tv: "Divergent" su Italia 1

Di Pietro Ferraro giovedì 31 maggio 2018

Italia 1 stasera propone "Divergent", film fantascientifico del 2014 diretto da Neil Burger e interpretato da Shailene Woodley, Theo James, Ashley Judd, Jai Courtney, Ray Stevenson, Zoë Kravitz, Miles Teller e Kate Winslet.





Cast e personaggi

Shailene Woodley: Beatrice 'Tris' Prior

Theo James: Tobias "Quattro" Eaton

Ashley Judd: Natalie Prior

Jai Courtney: Eric

Ray Stevenson: Marcus Eaton

Zoë Kravitz: Christina

Miles Teller: Peter

Tony Goldwyn: Andrew Prior

Ansel Elgort: Caleb Prior

Maggie Q: Tori Wu

Mekhi Phifer: Max

Kate Winslet: Jeanine Matthews

Ben Lloyd-Hughes: Will

Christian Madsen: Albert "Al"

Doppiatori italiani

Valentina Favazza: Beatrice "Tris" Prior

Gianfranco Miranda: Tobias "Quattro" Eaton

Cristina Boraschi: Natalie Prior

Massimo Bitossi: Eric

Saverio Indrio: Marcus Eaton

Benedetta Degli Innocenti: Christina

Luca Mannocci: Peter

Sergio Lucchetti: Andrew Prior

Flavio Aquilone: Caleb Prior

Barbara De Bortoli: Tori Wu

Paolo Marchese: Max

Chiara Colizzi: Jeanine Matthews

Davide Perino: Will

Mirko Cannella: Albert "Al"





La trama

Divergent è ambientato in un futuro distopico in cui l’umanità è divisa in cinque fazioni, ciascuna caratterizzata da un valore diverso che rispecchia la personalità dei suoi membri: la sapienza per gli Eruditi, il coraggio per gli Intrepidi, l’amicizia per i Pacifici, l’altruismo per gli Abneganti e l’onestà per i Candidi. All’età di sedici anni, tutti gli adolescenti devono decidere a quale fazione prendere parte. Beatrice “Tris” Prior (Shailene Woodley) decide di scegliere gli Intrepidi, ma nasconde un segreto molto pericoloso. La giovane è infatti una Divergente, ovvero possiede caratteristiche appartenenti a fazioni diverse e per questo deve nascondere a tutti la sua natura considerata pericolosa per l'equilibrio di una società che nasconde una natura totalitaria.

Divergent: Recensione Dopo il boom di Hunger Games un altro best seller adolescenziale / post-apocalittico sbarca in sala. E' Divergent





Curiosità



Il film è ispirato all’omonimo best-seller di Veronica Roth.



Divergent ha fruito di due sequel: The Divergent Series: Insurgent (2015) e The Divergent Series: Allegiant (2016). Un quarto film basato sulla seconda metà del libro "Allegiant" è stato cancellato dopo gli incassi deludenti del terzo film. A luglio 2016 è stato annunciato che Lionsgate avrebbe invece distribuito il film finale come un film tv seguito da una serie televisiva spin-off, con entrambi i progetti che avrebbero aggiunto nuovi personaggi alla storia, andando oltre i libri. Nel settembre 2016, Shailene Woodley ha affermato che il film tv era bloccato in un "limbo" e che sarebbe stata disponibile ad un quarto lungometraggio cinematografico. Nel febbraio 2017, quando è stato confermato che il quarto film sarebbe stato un progetto televisivo, è stato annunciato che la Woodley si era ritirata dal ruolo di protagonista. Nell'agosto 2017, Starz e Lionsgate Television hanno annunciato che stavano iniziando a sviluppare la serie tv.



Theo James ha eseguito di persona, senza controfigure, tutte le sue coreografie di combattimento.



Kate Winslet era incinta di cinque mesi durante le riprese. Nonostante fosse sul set da sole quattro settimane, l'attrice ha rqaggiunto il punto in cui la sua gravidanza era evidente. L'attrice è stata quindiripresa dalla vita vita in su o la si vede con in mano cartelle, documenti e iPad.



Miles Teller aveva fatto l'audizione per il ruolo di Quattro, ma non ebbe il ruolo. Mesi dopo, i produttori guardarono The Spectacular Now (2013), e furono così impressionati che chiamarono Teller e gli offrirono il ruolo di Eric, che avrebbe dovuto essere in disaccordo e intimidatorio nei confronti del personaggio di Quattro. Teller lo respinse perché sentiva che non sarebbe stato in grado di essere intimidatorio nei confronti di Theo James. Gli fu poi offerto il ruolo di Peter, che accettò dopo che la sua amica Shailene Woodley, con cui aveva recitato in The Spectacular Now, gli mandò un SMS chiedendogli di accettare il ruolo in modo che potevano lavorare di nuovo insieme.



Shailene Woodley è stata l'unica attrice considerata per la parte di Tris. Nessun'altra attrice ha sostenuto audizioni per la parte.



Tris ha 16 anni ed è interpretata da Shailene Woodley che ha 23 anni. Nel libro Quattro ne ha diciotto, ma è interpretato da Theo James che ha 28 anni.



Shailene Woodley e Miles Teller hanno avuto problemi a filmare la loro scena di combattimento a causa della loro stretta amicizia. Woodley, in particolare, si ritrovò in una difficoltà tale che ad un certo punto si è riferita a Teller come "Sutter", che è il nome del suo personaggio in The Spectacular Now, film in cui i due interpretavano una coppia. Teller ha dovuto prendere da parte Woodley e discutere con lei per farla diventare aggressiva nei suoi confronti.



C'era una scena d'amore filmata tra Tris e Quattro, ma è stata tagliata per mantenere un rating PG-13 (vietato ai minori di 13 anni). Per questo motivo la violenza descritta nel libro è stata ampiamente ridotta, nel film c'è meno violenza visiva (cioè sangue) e più "violenza emotiva".



Inizialmente, il budget del film era di 40 milioni di dollari, ma successivamente Lionsgate lo ha aumentato a 85 milioni di dollari grazie al successo di Hunger Games (2012).



All'inizio Shailene Woodley rifiutò il ruolo di Tris, ma dopo aver parlato con Jennifer Lawrence cambiò idea.



Nella scena dopo aver catturato la bandiera, la prima comparsa che apre la porta sul tetto è Veronica Roth, l'autrice della serie "Divergent".



L'intero cast è stato sottoposto ad un campo di addestramento di due mesi prima dell'inizio delle riprese.



Come ispirazione per il tatuaggio a torso nudo di Quattro, lo scenografo Andy Nicholson ha studiato l'arte costruttivista russa astratta degli anni '20.



Shailene Woodley ha ricevuto diversi giorni di formazione per le armi da fuoco da parte del Discreet Protection Security Group (DPS Group) per prepararsi al suo ruolo in Divergent. Gli istruttori per le armi da fuoco del DPS Group sono gli agenti della polizia di Los Angeles Charles Wunder e Jamie McBride. Sono gli stessi agenti che hanno ispirato i protagonisti del film End of Watch - Tolleranza zero (2012). Sono stati partner della "Newton Division" a metà degli anni '90.



Jeremy Irvine è stata la prima scelta per il ruolo di Tobias 'Quattro' Eaton ma ha rifiutato perché non voleva essere visto come un idolo degli adolescenti.



Kate Winslet ha detto di aver accettato il ruolo di Jeannine perché voleva fare qualcosa di drasticamente diverso dalle sue solite parti, e anche perché voleva fare un film che i suoi figli potessero vedere.



Shailene Woodley e Theo James sono diventati amici intimi durante la promozione del film.



I produttori erano a conoscenza delle similarità a livello superficiale con Hunger Games, ma ritenevano che lo scenario urbano di Divergent fosse in contrasto con l'atmosfera rurale di Hunger Games e aiutasse a differenziare i due franchise.



Lucas Till, Jack Reynor, Jeremy Irvine, Alex Pettyfer, Brenton Thwaites, Alexander Ludwig e Luke Bracey sono stati considerati per i ruoli principali.



Aaron Eckhart era stato originariamente scelto come Andrew Prior, ma l'attore ha abbandonato prima dell'inizio delle riprese. il ruolo è poi andato a Tony Goldwyn.



La scena tratta dal libro in cui Edward viene pugnalato con un coltello da burro negli occhi da Peter è stata girata, ma in seguito è stata tagliata per mantenere il visto censura PG-13.



Nel film, Tris combatte e batte Molly che protegge la bandiera. Questa lotta non è presente nel libro.



Nel libro, un personaggio di nome Uriah fa molte apparizioni come amico e alleato di Tris. È un iniziato nato "Intrepido" che ha un fratello maggiore di nome Zeke, che è stato a sua volta un iniziato nello stesso anno di Quattro, ma nessuno di loro fa un'apparizione nel film. Tuttavia, nella scena dopo la sequenza "Cattura la bandiera", un ragazzo degli Intrepidi chiede a Tris di unirsi a loro per una tradizione (la teleferica dall'edificio Hancock). Quel personaggio, anche se chiamato Ezra (un personaggio specifico del film), prende il posto di Uriah che nel libro invita Tris. Stranamente Ezra corrisponde alla descrizione data nel libro di Uriah, che farà la sua prima apparizione come "Intrepido" solo nel secondo film, The Divergent Series: Insurgent (2015), interpretato da Keiynan Lonsdale.



Nel libro Tris ha tre tatuaggi: gli uccelli sulla clavicola, il simbolo degli Abneganti (la sua fazione di nascita) sulla spalla destra, e il simbolo degli Intrepidi (la sua fazione appena scelta) sulla spalla sinistra. Nel film vediamo solo il tatuaggio con gli uccelli, ma se si guarda con più attenzione anche gli altri due tatuaggi sono visibili.



Il film costato 85 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo 289.







La colonna sonora



Le musiche originali del film sono frutto della collaborazione tra il compositore tedesco Premio Oscar Hans Zimmer (La trilogia de Il cavaliere oscuro, Dunkirk, Blade Runner 2049) e il musicista e produttore discografico danese Junkie XL (Deadpool, Mad Max: Fury Road, Tomb Raider). Hans Zimmer e Junkie XL hanno collaborato anche per le musiche dei cinecomic The Amazing Spider-Man 2 - Il potere di Electro e Batman v Superman: Dawn of Justice.

Insieme alle musiche originali è stata prodotta anche una compilation con brani di Ellie Goulding , Zedd, Snow Patrol, M83, A$AP Rocky featuring Gesaffelstein e Skrillex.

Il regista Neil Burger a proposito delle musiche del film: "Abbiamo iniziato a lavorare con le canzoni dell’album 'Halcyon' di Ellie Goulding scoprendo che la consistenza della sua musica e il tono della sua voce si abbinavano perfettamente al nostro film. In molti modi Ellie è diventata la voce interiore della nostra eroina Tris".



TRACK LISTINGS:

1. Find You – Zedd feat. Matthew Koma & Miriam Bryant

2. Beating Heart – Ellie Goulding

3. Fight For You – Pia Mia featuring Chance The Rapper

4. Hanging On (I See Monstas Remix) – Ellie Goulding

5. I Won’t Let Go – Snow Patrol

6. Run Boy Run – Woodkid

7. Backwards – Kendrick Lamar and Tame Impala

8. I Need You - M83

9. In Distress – A$AP Rocky featuring Gesaffelstein

10. Lost and Found (Odesza Remix) – Pretty Lights

11. Stranger – Skrillex with Killagraham from Milo & Otis

12. Dream Machines – Big Deal

13. Dead in the Water – Ellie Goulding

14. I Love You – Woodkid

15. Waiting Game – Banks

16. My Blood – Ellie Goulding