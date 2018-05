Solo: Hasbro annuncia nuove action figures dello spin-off di Star Wars

Hasbro ha presentato una nuova serie di giocattoli ispirati a "Solo: A Star Wars Story" dopo l'uscita del film nelle sale.

Solo è uscito nelle sale e Hasbro ha presentato una nuova linea di giocattoli ispirati allo spin-off di Star Wars. Il secondo spin-off dell'era Disney non ha incassato quanto Lucasfilm sperava, ma i fan hanno descritto "Solo" come uno degli episodi più divertenti della saga. Lo spin-off di Ron Howard è stato concepito come un'intrigante mix di commedia, western e film con rapina con l'intento di introdurre gli spettatori al mondo criminale che popola il sottobosco della "galassia lontana lontana", includendo lungo la strada anche alcuni elementi dell'Universo Espanso rendendoli parte del nuovo canone ufficiale.

Dopo i primi set di action figures ispirati ai personaggi di Han, Lando Calrissian e Chewbacca, ora arrivano nuove figures di Hasbro che includono le new entry Val, Enfys Nest e L3-37.

Una delle nuove action figures proposte da Hasbro è ispirata al misterioso Enfys Nest, non più misterioso per chi ha visto il film, leader di una banda di predoni noti come Cloud-Riders, acerrimi avversari del Beckett di Woody Harrelson. Insieme alla figure di Enfys Nest, parte della linea "Black Series", ci sono anche modellini del suo veicolo "Swoop Bike".

Alla linea "Black Series" di action figures da 15 cm, oltre al citato Enfys Nest, si aggiungono la Val di Thandie Newton e il droide L3-37. Val nel film viene presentata su Mimban come parte di una banda di infiltrati tra le fila imperiali capitanata da Beckett, che Han incontra nelle trincee mentre infuria la battaglia. Val purtroppo non ha molto spazio, ma scopriamo che è coinvolta sentimentalmente con Beckett da lungo tempo.

L3-37 è l'eccentrica co-pilota droide di Lando e caratterialmente sembra ammiccare al droide imperiale "senza peli sulla lingua" K-2SO di "Rogue One". È una delle principali sostenitrici dei diritti dei droidi e durante la missione di Kessel, guida una rivolta dei lavoratori della miniera (mentre Chwebe libera alcuni schiavi Wookiee) e ad un certo punto, durante la fuga lungo la "Rotta di Kessel", scopriremo che L3 ha fatto parte della Trilogia originale (non scendiamo in particolari per non svelare i dettagli più gustosi).

