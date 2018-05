Prendimi! - trailer italiano, poster e foto della commedia con Ed Helms e Jeremy Renner

Di Pietro Ferraro giovedì 31 maggio 2018

Prendimi!: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sulla commedia con Ed Helms e Jeremy Renner nei cinema italiani dal 5 luglio 2018.

Warner Bros. il 5 luglio porta nei cinema italiani Prendimi! ("Tag"), la commedia americana basata su una storia vera. Il film è diretto da Jeff Tomsic (“Broad City” di Comedy Central) da una sceneggiatura di Rob McKittrick (“Waiting”) e Mark Steilen (“Mozart in the Jungle” in TV), basata su una sceneggiatura di Mark Steilen, che ha adattato l'articolo del Wall Street Journal intitolato "It Takes Planning, Caution To Avoid It It" di Russell Adams. Il film schiera un cast di talenti comici affiancati da Jeremy Renner, l'Occhio di Falco dei film Marvel.





Per un mese all’anno, cinque amici altamente competitivi si sfidano in una versione senza barriere del gioco del ‘tag’ cominciato dai tempi delle elementari, mettendo a rischio la propria pelle, il proprio lavoro e le proprie relazioni, pur di poter gridare l’urlo di battaglia “Preso!”. Quest’anno, il mese del gioco coincide con il matrimonio dell’unico giocatore ancora imbattuto, cosa che dovrebbe renderlo un bersaglio facile. Ma lui sa che gli altri stanno arrivando… ed è pronto. Basato su una storia vera, la commedia della New Line Cinema “Prendimi!”, mostra fino a che punto si può arrivare pur di vincere la sfida.

Il cast corale del film è formato da Ed Helms (i film “Una notte da leoni”, “Come ti spaccio la famiglia”), Jake Johnson (la serie TV “New Girl”), Annabelle Wallis (“La mummia”), Hannibal Buress (“Cattivi vicini”), Isla Fisher (“Now You See Me – I maghi del crimine”), Rashida Jones (“Parks and Recreation” in TV), Leslie Bibb (“Iron Man 2”), con Jon Hamm (“Baby Driver: Il genio della fuga”, “Mad Men” in TV) e il candidato all’Oscar Jeremy Renner (“The Hurt Locker”, “The Town”).

Ed Helms in un'intervista con "People Magazine" ha parlato della squadra dei veri giocatori che ha ispirato il film.

È una premessa così adorabile, è divertente perché sento che è una di quelle storie che puoi trasformare in un film solo perché è reale. Se qualcuno venisse da me con questa premessa presentandola come: "Sì, è un mucchio di adulti che giocano a tag", avrei pensato che fosse davvero qualcosa di banale e stupido, ma proprio perché questi ragazzi lo fanno davvero, all'improvviso diventa qualcosa di davvero adorabile e non so, una cosa toccante.

Il film è prodotto da Todd Garner e Mark Steilen, mentre Richard Brener, Walter Hamada Dave Neustadter e Hans Ritter sono i produttori esecutivi. La squadra creativa comprende il direttore della fotografia Larry Blanford, lo scenografo David Sandefur, il montatore Josh Crockett e la costumista Denise Wingate.