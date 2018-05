Tuo Simon: la colonna sonora ufficiale del film di Greg Berlanti

Di Pietro Ferraro giovedì 31 maggio 2018

"Tuo, Simon" debutta nei cinema italiani e Blogo vi propone la colonna sonora ufficiale del film di Greg Berlanti.

Il 31 maggio arriva nei cinema d'Italia Tuo, Simon, la commedia drammatica di Greg Berlanti ispirata al romanzo per giovani adulti di Becky Albertalli dal titolo "Non so chi sei ma io sono qui" (titolo originale: Simon vs The Homo Sapien’s Agenda).

Come molti dei film che hanno ispirato "Tuo, Simon", la musica è una parte integrante della storia e le canzoni della colonna sonora costituiscono un aspetto importante della produzione. I filmmakers hanno nominato il musicista, cantautore, e produttore musicale Jack Antonoff, tre volte premiato con il Grammy Award, come produttore esecutivo musicale della colonna sonora del film.

Antonoff è probabilmente più noto per aver dato vita alla band Bleachers, e per la sua precedente esperienza come chitarrista della rock band "Fun".

Quando ho incontrato Greg Berlanti. mi ha mostrato le clip del film su cui avevano montato alcuni miei brani: era il suo modo per chiedermi di far parte della produzione. Abbiamo parlato dei sentimenti presenti nel film, dell’atmosfera della storia che ricorda quelle di John Hughes, un regista e autore che per me è stato molto importante. Quando ho visto il film, l’ho trovato bellissimo. Mi è piaciuto perché è umoristico e commovente al tempo stesso.

Anche se alcune canzoni di Antonoff erano già apparse al cinema prima d’ora, il cantante non aveva ancora mai creato musica appositamente per un film.

E’ stata un’esperienza nuova e l’unico motivo per cui l’ho fatto è che mi ha veramente catturato. Sono entrato in sintonia con la storia. La prima volta che ho visto il film, alla fine c’era la canzone dei Bleachers “Wild Heart”, e ho pensato di partire proprio da lì. Non l’avevo scritta per il film ma ci sta benissimo, quindi ho preso alcuni pezzi per rielaborarli.

La colonna sonora finale del film contiene 13 canzoni, che comprendono brani classici dei Jackson 5, di Whitney Houston, dei Bleachers e tracce nuove di Antonoff, fra cui il singolo“Alfie’s Song (Not So Typical Love Song)” eseguito dai Bleachers.

Per me quella canzone esprime tutta l’atmosfera di "Tuo, Simon": è molto allegra ed estremamente sentimentale allo stesso tempo. E’ una di quelle canzoni che si ascolta in macchina con gli amici o a una festa ma se ascolti bene le parole ti rendi conto che sono ricche di sentimento. E questo è il modo in cui ho percepito il film.

TRACK LISTINGS:

1. Alfie's Song (Not So Typical Love Song) - Bleachers

2. Rollercoaster - Bleachers

3. Never Fall In Love - Jack Antonoff & MØ

4. Strawberries & Cigarettes - Troye Sivan

5. Sink In - Amy Shark

6. Love Lies - Khalid & Normani

7. The Oogum Boogum Song - Brenton Wood

8. Love Me - The 1975

9. I Wanna Dance with Somebody (Who Loves Me) - Whitney Houston

10. Someday at Christmas - Jackson 5

11. Wings - Haerts

12. Keeping A Secret - Bleachers

13. Wild Heart - Bleachers