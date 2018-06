Sonic, James Marsden per il live-action

Di Federico Boni venerdì 1 giugno 2018

Sonic diventa cinema in live-action.

Prosegue spedito il live-action di Sonic voluto dalla Paramount Pictures, con uscita annunciata per il 15 novembre 2019. Variety ha infatti rivelato che James Mardsen, volto di Westoworld e degli X-Men, sarà il protagonista umano del film. Marsden andrà ad indossare gli abiti dell'agente di polizia Tom, che aiuterà Sonic a combattere il malvagio Robotnik. Precedentemente si era parlato di Paul Rudd per il ruolo.

Non sarà la prima volta che Mardsen prenderà parte ad un ibrido live-action/CGI, avendo recitato in Hop. Visto sotto forma di guest star in Ralph Spaccatutto e Ready Player One, Sonic non ha mai avuto un film tutto suo. Fino ad oggi.

Neal H. Moritz di Original Film Inc. produrrà l'adattamento da 90 milioni di dollari con Tim Miller e Jeff Fowler, qui anche regista. Patrick Casey e Josh Miller hanno invece lavorato alla sceneggiatura. Nato nel 1991, il personaggio SEGA è presto diventato franchise, arrivando a vendere oltre 360 milioni di unità in 27 anni di vita.

Fonte: Comingsoon.net