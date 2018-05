Top Gun 2: via alle riprese e prima immagine ufficiale con Tom Cruise

Di Pietro Ferraro giovedì 31 maggio 2018

Top Gun 2: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film d'azione di Joseph Kosinski nei cinema americani dal 12 luglio 2019.

Riprese ufficialmente in corso per Top Gun 2. Il sequel ha girato a lungo in quel di Hollywood, ma ora finalmente ci siamo, con una data di uscita fissata al 12 luglio 2019.

Top Gun 2: Tom Cruise si prepara alle riprese (foto) Tom Cruise avvistato ai comandi di un elicottero mentre si prepara alle riprese di "Top Gun 2".

L'annuncio è arrivato da Tom Cruise che ha pubblicato una a foto che lo ritrae nella sua tuta da pilota su una passerella con un jet da combattimento sullo sfondo. La foto presenta il testo "Feel the Need", un riferimento alla battuta: "Sento il bisogno, il bisogno di velocità" dell'originale Top Gun.

A riprese iniziate, non si sa molto sul sequel, che è ufficialmente intitolato Top Gun: Maverick. La Paramount non ha rilasciato ulteriori dettagli al di là di questa foto, quindi non abbiamo una sinossi o qualche nome del cast.

Top Gun 2 doveva originariamente essere diretto da Tony Scott, che ha diretto l'originale. Sfortunatamente Scott è scomparso nel 2012, luttuoso evento che è parte del motivo per cui questo film ha subito uno stallo. Ma l'anno scorso Tom Cruise ha reclutato Joseph Kosinski, regista di Oblivion e Tron: Legacy. Il film sarà incentrato sui piloti di caccia che si occupano di tecnologie sempre più avanzate, come i droni, che stanno minacciando di rendere obsoleto il loro lavoro. Altro gradito ritorno è quello del compositore Harold Faltermeyer, che ha musicato il Top Gun originale e che tornerà a comporre la musica per il sequel.

Il film originale uscito nel 1986 è diventato un cult e un campione d'incassi da 356,8 milioni di dollari cementando la popolarità del divo Tom Cruise.