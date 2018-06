Il Corvo, Jason Momoa e Corin Hardy abbandonano il remake

Di Federico Boni venerdì 1 giugno 2018

Prosegue la maledizione del remake de Il Corvo.

Il Corvo, Alex Proyas contro il reboot 'Perché penso che il Corvo non debba essere rifatto'. Parla Alex Projas, regista del primo iconico film. Non c'è davvero pace per l'annunciato remake de Il Corvo, incredibilmente andato incontro all'ennesimo forfait. Secondo quanto riportato da Deadline, Jason Momoa e il regista Corin Hardy hanno ufficialmente abbandonato la pellicola, a causa di contrasti creativi con Samuel Hadida di Davis Films, che detiene i diritti del film e sta finanziando il progetto.

The Crow, lo ricordiamo, è stato acquistato dalla Sony Pictures lo scorso anno per un'uscita in sala datata 11 ottobre 2019. A questo punto tutto torna in altissimo mare. Nel corso degli anni hanno abbandonato l'iconico ruolo di Eric Draven attori come Jack Huston, Tom Hiddleston, Bradley Cooper e Luke Evans, mentre tra i registi il fuggi-fuggi ha riguardato Juan Carlos Fresnadillo, F. Javier Gutierrez e ora persino Corin Hardy, a breve in sala con The Nun. La produzione doveva iniziare tra circa cinque settimane a Budapest. Il doppio addio è un vero terremoto.

Alex Projas, regista del primo iconico film, ha più volte attaccato l'idea del remake, lo scorso anno passato dalla Relativity Media alla Sony.

Fonte: Comingsoon.net