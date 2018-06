Animali Fantastici 3: J.K. Rowling al lavoro sulla sceneggiatura

Di Pietro Ferraro venerdì 1 giugno 2018

J.K. Rowling ha ufficialmente iniziato a scrivere la sceneggiatura del terzo film della serie "Animali fantastici e dove trovarli".

La sceneggiatura di Animali fantastici 3 è ufficialmente in lavorazione. J.K. Rowling ha annunciato di aver iniziato a scrivere la sceneggiatura per il terzo capitolo della serie spin-off di Harry Potter. La notizia arriva con l'uscita di Animali fantastici: I Crimini di Grindelwald fissata al 15 novembre 2018.

Animali Fantastici: I Crimini di Grindewald - primo trailer italiano del sequel Animali Fantastici 2 Animali Fantastici e dove trovarli 2 arriva nei cinema italiani il 15 novembre 2018.

J.K. Rowling ha fatto l'annuncio tramite un post sul suo sito ufficiale. La scrittrice ha risposto nell'apposita sezione del sito ad una domanda dei fan, che chiedevano a cosa stesse attualmente lavorando.

Ho appena finito il quarto romanzo di Galbraith, Lethal White, e sto scrivendo la sceneggiatura di Animali fantastici 3. Dopo scriverò un altro libro per bambini. Ho giocato con la (non-Harry Potter/Wizarding World) storia per circa sei anni, quindi è giunto il momento di riversarla sulla carta.

I Crimini di Grindelwald vedrà Eddie Redmayne tornare come Newt Scamander e l'introduzione di Jude Law nei panni di un giovane Silente. Recentemente l'attore Ian McKellen, ha espresso disappunto per il fatto che il regista David Yates ha rivelato che la sessualità di Silente non verrà esplicitamente affrontata nel film.

Anche se Animali fantastici e Dove trovarli non è paragonabile ad un film di Harry Potter, il film è comunque riuscito ad incassare 814 milioni di dollari nel mondo permettendo il proseguo del franchise. J.K. Rowling ha pianificato cinque film, quindi i fan di Harry Potter saranno occupati per un po', nel frattempo chissà se qualcuno convincerà l'autrice a portare sul grande schermo lo spettacolo teatrale Harry Potter e la maledizione dell'erede.

Fonte: Mugglenet.com / JKRowling.com