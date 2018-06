Peppermint: trailer e poster dell'action-thriller con Jennifer Garner

Di Pietro Ferraro venerdì 1 giugno 2018

Peppermint: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sull'action-thriller di Pierre Morel nei cinema americani dal 7 settembre 2018.

Jennifer Garner è un angelo vendicatore nel primo trailer di Peppermint, il nuovo film del regista di Taken - Io vi troverò. Nel trailer la famiglia del personaggio di Jennifer Garner viene uccisa e lei, scampata alla morte, torna anni dopo per avere la sua vendetta sui criminali responsabili, per poi diventare una sorta di vigilante. Il film miscela elementi del cinecomic The Punisher con il recente remake Il Giustiziere della notte di Eli Roth con un cittadino che decide di armarsi e ripulire le strade dalla criminalità, iniziativa che vede l'opinione pubblica dalla parte di questo "angelo vendicatore".





"Peppermint" è un thriller d'azione che racconta la storia della giovane madre Riley North (Jennifer Garner) che si risveglia da un coma dopo che suo marito e sua figlia sono stati uccisi in un brutale attacco alla famiglia. Quando il sistema protegge in modo frustrante gli assassini dalla giustizia, Riley si propone di trasformarsi da cittadino in vigilante. Incanalando la sua frustrazione nella motivazione personale, trascorre anni a nascondersi affinando la sua mente, il suo corpo e il suo spirito per diventare una forza inarrestabile, eludendo gli inferi, la Polizia di Los Angeles e l'FBI, mentre lei materialmente appone il suo personale marchio di giustizia.

Il film è diretto dal regista francese Pierre Morel che oltre ad aver diretto Liam Neeson in Io vi troverò trasformandolo in una star d'azione, ha diretto anche l'action con parkour Banlieue 13 e gli action-thriller From Paris with Love con John Travolta e The Gunman con Sean Penn. Morel dirige "Peppermint" da una sceneggiatura di Chad St. John (Attaco al Potere 2) che ha scritto anche Dirty Laundry, cortometraggio non ufficiale su The Punisher che nel 2012 riproponeva Thomas Jane nel ruolo del vigilante Marvel.

Il cast di Peppermint, nei cinema americani dal 7 settembre 2018, è completato da Method Man, Richard Cabra, Annie Ilonzeh, Juan Pablo Raba, Tyson Ritter, Pell James, Chris Johnson, Kyla Drew e Caily Fleming.

Fonte: Screen Rant