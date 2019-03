Peppermint: trailer italiano e nuovi spot tv del thriller d'azione con Jennifer Garner

Di Pietro Ferraro venerdì 1 marzo 2019

Peppermint: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sull'action-thriller di Pierre Morel nei cinema italiani dal 21 marzo 2019.

Lucky Red ha reso disponibili un trailer italiano e due nuovi spot tv dell'action-thriller con vendetta Peppermint - L'angelo della vendetta in uscita nei cinema italiani il prossimo 21 marzo.

E' trascorso più di un decennio da quando abbiamo visto l'attrice Jennifer Garner, vincitrice del Golden Globe, lanciata dalla serie tv Alias di J.J. Abrams e da allora dopo aver impersonato la supereroina Elektra nell''omonimo film live-action del 2003 e un'agente speciale dell'FBI in The Kingdom (2007), Garner si è dedicata esclusivamente a commedie romantiche e drammi familiari. Ora l'attrice torna al genere action grazie al thriller con vendetta Peppermint diretto dal regista francese Pierre Morel specializzato in film d'azione, i crediti di Morel includono Banlieue 13, Io vi troverò - Taken, From Paris with Love e The Gunman.

La trama ufficiale:

Riley North, una moglie felice ed una madre modello, assiste impotente all’omicidio del marito e della figlia per mano di alcuni narcotrafficanti. Gli autori del brutale omicidio vengono catturati ma durante il processo, nonostante la sua testimonianza, le accuse vengono fatte cadere e gli assassini liberati grazie all’intervento di un giudice corrotto e di avvocati e poliziotti collusi. Quando Riley decide di vendicarsi, il suo obiettivo non saranno soltanto i carnefici della sua famiglia ma tutto il sistema, dalla giustizia americana ai potenti cartelli della droga.

Il cast di Peppermint include anche John Gallagher Jr., Method Man, John Ortiz, Juan Pablo Raba, Annie Ilonzeh e Richard Cabral.

Peppermint: nuova featurette "Justice" dell'action-thriller con Jennifer Garner

Disponibile una nuova featurette con un dietro le quinte che racconta la preparazione affrontata da Jennifer Garner per l'action-thriller Peppermint. Nel film Jennifer Garner interpreta il personaggio di Riley North che è testimone di una sparatoria in cui perdono la vita suo marito e sua figlia. Dopo che il sistema giudiziario ha fallito, North si nasconde per cinque anni addestrandosi per diventare un'assassina letale allo scopo di avere giustizia.

Nella featurette Garner parla del film rivelando di essere stata attratta da "Peppermint" per la trama originale e per il fatto che mette al centro della storia una donna forte. Il regista Pierre Morel, che ha diretto anche Taken - Io vi troverò, dice che l'attrice di 46 anni era già fisicamente in forma prima di intraprendere il progetto, ma che si è allenata ulteriormente per prepararsi al ruolo. Garner nel video ha fatto luce sul tipo di allenamento che ha intrapreso per prepararsi a "Peppermint".

Mi sono allenata per un po', ho fatto Arti Marziali Miste e mi sono allenata con pistola e coltelli, è stata la connessione fisica che mi ha fatto capire la lotta per sua figlia...L'azione è intelligente e i combattimenti sono intelligenti e sono tutti realizzati da me. Fino a che punto combatteresti per la tua famiglia?

Per prepararsi ulteriormente al suo ruolo in "Peppermint", Jennifer Garner ha rivelato di essersi sottoposta a crioterapia quotidianamente, che è un processo che implica stare in piedi in una camera con temperature da congelamento di circa -54 gradi per alcuni minuti. La terapia dovrebbe ridurre il verificarsi di crampi muscolari e pare aiuti anche nella perdita di peso. Garner ha anche lavorato con l'allenatore di celebrità Simone De La Rue per l'esercizio aerobico e poi ha lavorato con l'esperta di benessere Kelly LeVeque sulla sua dieta, l'attrice cominciava ogni giornata con un frullato. LeVeque ha sottoposto l'attrice ad una dieta rigorosa di proteine, grassi, fibre e verdure.

Shauna Duggins, attrice da 20 anni, è la controfigura di Jennifer Garner in "Peppermint". Duggins, che ha lavorato con la Garner nella serie tv Alias, nel video parla della preparazione fisica della Garner e stima che l'attrice abbia realizzato circa il 98 percento delle sue acrobazie. Duggins ha rivelato che: "Ogni singola scena di combattimento è lei. Ci sono alcune scene in cui combatte in cui si può vedere bene il suo volto". Duggins dice anche che i combattimenti sono grintosi e che la Garner porta realismo al ruolo.

Oltre a Jennifer Garner, il film è interpretato anche da John Ortiz, John Gallagher, Jr., Method Man, Richard Cabral e Tyson Ritter. Pierre Morel dirige da una sceneggiatura Chad St. John.

Peppermint debutta nelle sale americane il 7 settembre 2018.

Peppermint: trailer e poster dell'action-thriller con Jennifer Garner

Jennifer Garner è un angelo vendicatore nel primo trailer di Peppermint, il nuovo film del regista di Taken - Io vi troverò. Nel trailer la famiglia del personaggio di Jennifer Garner viene uccisa e lei, scampata alla morte, torna anni dopo per avere la sua vendetta sui criminali responsabili, per poi diventare una sorta di vigilante. Il film miscela elementi del cinecomic The Punisher con il recente remake Il Giustiziere della notte di Eli Roth con un cittadino che decide di armarsi e ripulire le strade dalla criminalità, iniziativa che vede l'opinione pubblica dalla parte di questo "angelo vendicatore".





"Peppermint" è un thriller d'azione che racconta la storia della giovane madre Riley North (Jennifer Garner) che si risveglia da un coma dopo che suo marito e sua figlia sono stati uccisi in un brutale attacco alla famiglia. Quando il sistema protegge in modo frustrante gli assassini dalla giustizia, Riley si propone di trasformarsi da cittadino in vigilante. Incanalando la sua frustrazione nella motivazione personale, trascorre anni a nascondersi affinando la sua mente, il suo corpo e il suo spirito per diventare una forza inarrestabile, eludendo gli inferi, la Polizia di Los Angeles e l'FBI, mentre lei materialmente appone il suo personale marchio di giustizia.

Il film è diretto dal regista francese Pierre Morel che oltre ad aver diretto Liam Neeson in Io vi troverò trasformandolo in una star d'azione, ha diretto anche l'action con parkour Banlieue 13 e gli action-thriller From Paris with Love con John Travolta e The Gunman con Sean Penn. Morel dirige "Peppermint" da una sceneggiatura di Chad St. John (Attaco al Potere 2) che ha scritto anche Dirty Laundry, cortometraggio non ufficiale su The Punisher che nel 2012 riproponeva Thomas Jane nel ruolo del vigilante Marvel.

Il cast di Peppermint, nei cinema americani dal 7 settembre 2018, è completato da Method Man, Richard Cabra, Annie Ilonzeh, Juan Pablo Raba, Tyson Ritter, Pell James, Chris Johnson, Kyla Drew e Caily Fleming.

