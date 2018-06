Fast and Furious: nuovi dettagli sullo spin-off con Dwayne Johnson e Jason Statham

Di Pietro Ferraro venerdì 1 giugno 2018

Un annuncio casting rivela dettagli sui nuovi personaggi dello spin-off di "Fast & Furious".

Nuovi dettagli sui personaggi trapelati da un annuncio casting per lo spin-off di Fast & Furious con Dwayne Johnson (Hobbs) e Jason Statham (Deckard), le cui riprese sono previste per il prossimo inverno. Tra questi personaggi c'è un nuovo villain, insieme ad un altro membro della famiglia di Deckard Shaw che verrà introdotto nel film. Nonostante nessuno di questi dettagli sia stato ancora confermato dallo studio, potrebbero esserci alcuni potenziali SPOILER a seguire, quindi proseguite nella lettura a vostro rischio e pericolo.

Fast and Furious 9 slitta al 2020 Fast & Furious 9 posticipato di un anno dalla Universal.

Questo aggiornamento sostiene che la storia seguirà sia Luke Hobbs (Dwayne Johnson) che Deckard Shaw (Jason Statham) mentre fanno squadra contro un nuovo antagonista. Pare che questo spin-off sia stato creato da una scena dopo i titoli di coda di Fast and Furious 8, ma secondo quanto riferito dal produttore / protagonista Vin Diesel tale scena sarebbe stata rimossa dal montaggio finale. Si è anche diffusa la voce che la spietata hacker Cipher di Charlize Theron potrebbe tornare, ma mentre questi ultimi due elementi non sono stati confermati né smentiti, questo nuovo aggiornamento afferma che il nuovo villain sarà un uomo chiamato "Mr. Null".

Universal Pictures è alla ricerca di un attore tra i 49 ei 59 anni, descritto come un "Villain British" e un "terrorista internazionale che si veste di nero". L'altro nuovo personaggio sarà un nuovo membro della famiglia Shaw, Hattie, sorella di Deckard, con lo studio alla ricerca di un'attrice di età compresa tra i 28 e i 39 anni, preferibilmente "sul modello di Kate Winslet". Hattie, a differenza della madre Magdalene (Helen Mirren) e dei fratelli Deckard e Owen (Luke Evans), si trova dalla parte delle legge lavorando come agente dell'MI-6. Non si sa ancora se Owen o Magdalene saranno o meno in questo spin-off, ma se così fosse, potrebbe essere un'interessante dinamica familiare da esplorare con tutti questi personaggi in gioco da entrambi i lati della legge.

Viene inoltre riportato che Universal sta cercando anche un'attrice polinesiana di età compresa tra 70 e 75 anni per interpretare la madre di Hobbs e cinque polinesiani di età compresa tra i 30 ei 55 anni per interpretare i cinque fratelli di Luke Hobbs: Jonah, Cal, Tim, Matt e Alex. Questo rapporto afferma che Jonah è il fratello maggiore e che avrà un ruolo più ampio rispetto agli altri, dal momento che nutre del risentimento verso Luke, mentre gli altri fratelli avranno essenzialmente dei cameo.

Lo studio ha già fissato la data di uscita dello spin-off di Fast & Furious al 2 agosto 2019, data che metterà il film in concorrenza New Mutants, lo spin-off di X-Men di 20th Century Fox e il remake live-action di Dora l'esploratrice.

Fonte: That Hashtag Show / Screen Rant